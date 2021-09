Winterberg erwartet mehrere Radsport-Spektakel

Winterberg. Gleich drei Radsport-Großveranstaltungen für Bike-Fans in den kommenden zwei Wochen rund um den Kahlen Asten.

Das Sauerland wirbt für sich als attraktive Sport-Region für Fahrradfahrer. Im Feriengebiet Winterberg und Hallenberg werden in den zwei kommenden Wochen die Räder nicht still stehen. Radsportlerinnen und Radsportler verschiedenster Ausrichtungen - und mit ihnen die Fans - kommen voll auf ihre Kosten und dürfen sich auf ein vielseitiges Spektakel freuen.

Anmeldungen und Infos zu den Top-Veranstaltungen Anmeldungen für den Firmen-Cup am 12. September, bei dem in Winterberg im Rahmen der UCI-Veranstaltung auch Fahrrad-Clubs oder Vereine sowie Hobby-Sportler teilnehmen dürfen, sind ab sofort unter www.winterberg.de/firmencup möglich. Alle Informationen zum „iXS Dirtmasters“ (17.-19. September) gibt es unter www.dirtmasters-festival.de. Weitere Infos zur Sauerland-Rundfahrt gibt es unter www.sauerlandrundfahrt.de

Mit dem „UCI Mountainbike Eliminator World Cup“ (UCI) am kommenden Sonntag im Aktiv- und Vitalpark Winterberg, dem „iXS Dirtmasters“ Bike-Festival im Bikepark Winterberg vom 17. bis 19. September sowie dem großen Finale des Profi-Radrennens „5. Sauerlandrundfahrt“ mit Zieleinlauf am Kahlen Asten stehen gleich drei hochkarätige Bike-Veranstaltungen im Terminkalender. „Sowohl für Fans des professionellen Radsports als auch für aktive Biker, die selbst in die Pedale treten möchten, bieten die kommenden zwei Wochenenden also reichlich Spannung, Herausforderung und Freizeitvergnügen für die gesamte Familie“, kündigen die Tourismusbüros an.

Mountain-Bike-Weltcup

Los geht es am kommenden Sonntag mit dem „UCI Mountainbike Eliminator World Cup“. Tempo, Dramatik, packende Zweikämpfe Rad an Rad – dies alles wird der Weltcup von 11 bis 17 Uhr im Aktiv- und Vitalpark im Herzen Winterbergs bieten. Die weltbesten Sprinter kämpfen Mann gegen Mann und Frau gegen Frau auf ihren Mountainbikes um Weltcup-Punkte. „Die Zuschauer dürfen sich auf großartigen Spitzensport freuen. Und nicht nur das, auch der Rad-Nachwuchs sowie Firmen-Teams haben wieder die Gelegenheit, kräftig in die Pedale zu treten und um den Sieg zu kämpfen. Es ist wunderbar, dass wir nach so langen Monaten Stillstand bei den Veranstaltungen nun wieder loslegen können“, sagt Christian Klose, zuständig für den Tourismus in der Ferienregion Winterberg und Hallenberg.

Firmen-Cup

Der Firmen-Cup folgt auch in diesem Jahr dem bewährten und erfolgreichen Konzept der vergangenen Veranstaltungen. Die Teams kämpfen nicht nur um Ruhm und Ehre, sondern auch für das Marketing ihrer Firma. Die teilnehmenden Unternehmen werden offiziell genannt und präsentieren sich so einer breiten Öffentlichkeit. „Gefahren wird in Zweier-Teams. Nach dem Training auf der Strecke folgt die Qualifikation, bei der jedes Team eine Runde gegen die Uhr fahren wird. Dabei fahren beide Team-Fahrer und nur die Zeit des Fahrers, der zuletzt ins Ziel kommt, zählt“, erklärt Ronja Henke von der Winterberg Touristik und Wirtschaft. In der anschließenden K.o.-Runde treten die schnellsten Teams in den Ausscheidungsrennen gegen die weniger schnellen Teams an. Weiter geht es dann im K.o.-Modus bis ins Finale.

Mini-Challenge

Weniger der Ehrgeiz, dafür aber der Spaß steht bei der Mini-Challenge im Vordergrund. Auf einer eigens abgesteckten Strecke dürfen die Mädchen und Jungen – natürlich frenetisch angefeuert von Eltern, Großeltern sowie Freunden – ihr Können auf Laufrädern unter Beweis stellen. Eine Gastro-Meile lädt zum Verweilen ein.

Dirtmasters-Festival

Vom 17. bis 19. September stehen an drei Tagen Downhiller, Slopestyler und Co. wieder im Mittelpunkt. Ob Hobbysportler, Profi oder Besucher - beim iXS Dirtmasters-Festival werden diverse Zielgruppen angesprochen. Die besten Freeride-Mountainbiker der Welt sind auf dem Weg nach Winterberg. Neben vielen anderen Challenges gehört der Slopestyle zu den spektakulärsten Disziplinen. Die Fans dürfen sich wieder auf gigantische Kickerfreuen, über die die Mountainbiker „spinnen“ und „flippen“. Pandemiebedingt wird es einen Ticketverkauf sowie eine Zuschauerbegrenzung im Slopestyle-Bereich geben. Es gelten die „3 G“-Regeln.

Sauerland-Rundfahrt

Der 19. September hat aber noch ein weiteres Radsport-Spektakel zu bieten: 136,5 Kilometer von Neheim bis Winterberg, zahlreiche Anstiege, spektakuläre Abfahrten, ein tolles Rahmenprogramm und die besten Radfahrer Deutschlands. Die „5. Sauerlandrundfahrt durch Südwestfalen” verspricht wieder Stimmung und Spannung vom ersten bis zum letzten Kilometer. Neben der altbekannten Strecke wird das Ziel direkt auf dem Kahlen Asten liegen. Wie in der Vergangenheit hat der Bund Deutscher Radfahrer dem Rennen den Zuschlag zum Bundesligarennen erteilt. Ankunft auf dem Gipfel Nordrhein-Westfalens ist zwischen 14.40 und 15.15 Uhr eingeplant.

