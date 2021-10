Winterberg: 16-Jährige bei Bobbahn-Unfall schwer verletzt

Winterberg. 16-jährige Sportlerinnen bei Unfall auf der Bobbahn in Winterberg am Freitag schwer verletzt.

Schockmoment in Winterberg: Am Freitagabend kam es um 18:35 Uhr zu einem Trainingsunfall auf der Bobbahn in Winterberg. Hierbei verunglückten zwei 16-jährige Mädchen der Junioren-Nationalmannschaft bei hoher Geschwindigkeit. Die beiden Rennrodlerinnen erlitten schwere, aber nach Auskunft der Polizei keine lebensgefährlichen Verletzungen. Sie wurden mit Rettungshubschraubern in Fachkliniken geflogen. Die Unfallursache ist derzeit unklar.

