Wie der junge Vorstand den HSK-Klub SSV Stockum voranbringt

Sundern-Stockum. Beim SSV Stockum wirken im Vorstand viele vergleichsweise junge Ehrenamtler. So will sich der Klub breiter für die Zukunft aufstellen.

In Vorständen von unterklassig aktiven Fußballvereinen sitzen nur Rentner? – Nicht so beim SSV Stockum. Hinsichtlich der Altersfrage ist dieser HSK-Klub speziell: Vorsitzender Dominik Ross zum Beispiel ist erst 32 Jahre alt -- und schon seit etwa etwa sechs Jahren im Amt. Er kann sich auf die Mithilfe von ebenfalls noch jungen Aktiven verlassen.

Ehrenamt in Sundern: der Weg an die Vereinsspitze

2014 übernahm Ross erste Tätigkeiten in der Vorstandsarbeit. Zunächst als Beisitzer, dann als 2. Vorsitzender. 2016 wurde er zum Chef des Vereins gewählt, der mit seinen beiden Senioren-Fußballmannschaft in den Kreisligen B und D Arnsberg antritt. „Das hat sich irgendwie relativ plötzlich und spontan so ergeben, dass ich mich in die Vorstandsarbeit eingeschaltet habe“, erklärt Ross.

Früher spielte er selbst in der „Ersten“ des SSV, doch viele Probleme mit den Kniegelenken ließen ihn umdenken und aktiv in die Vorstandsarbeit einsteigen, um dem Verein verbunden zu bleiben. Nach internen Meinungsverschiedenheiten war sich der damalige Vorsitzende Klaus Birkner nicht mehr sicher, ob er das Amt über die anstehende Jahreshauptversammlung hinaus weiter ausführen möchte. „Da habe ich dann angeboten, den Vorsitzenden zu machen“, so Ross. „Es ging zum Beispiel um die erste Mannschaft. Teile des Vorstands waren der Meinung, man müsse Geld investieren, um in die Bezirksliga aufzusteigen. Ein anderer Teil war anderer Meinung. So kam es, dass ich mich zur Verfügung gestellt habe und auch gewählt wurde.“

Wichtig ist dem SSV-Vorstand nun mehr nicht nur die Entwicklung der ersten Fußballmannschaft, sondern die des gesamten Vereins. „Wir haben festgestellt, dass Spieler in der Vergangenheit hier waren, um Geld zu verdienen, aber mit dem Verein nichts zu tun hatten. Das hat sich dann auch auf den gesamten Verein ausgewirkt, weil viele Mitglieder mit den Spielern auf dem Platz nichts mehr zu tun hatten“, erklärt der SSV-Vorsitzende.

Die Perspektiven beim SSV Stockum

Nach kurzer Zeit im Amt fällten Ross und seine Vorstandskollegen dann die erste, harte Entscheidung: Die erste Fußballmannschaft wurde -- ohne sportlich abgestiegen zu sein -- vom Spielbetrieb in der Kreisliga A Arnsberg abgemeldet und tritt in der B-Liga an. „Damit haben wir uns bei einigen Leuten im Verein nicht nur Freunde gemacht, aber wir halten es nach wie vor für die richtige Entscheidung“, erklärt Ross. Auch, wenn es innerhalb des Klubs „von Älteren das eine oder andere Kopfschütteln dafür gab.“

Nun will sich der SSV breiter aufstellen: Verschiedene Sportarten sollen künftig neben dem Fußball angeboten werden. „Die Überlegungen dazu stecken aber noch in den Kinderschuhen. Wir wollen auf jeden Fall schauen, dass wir ein breites Sportangebot machen können und dadurch wieder mehr Leute aus dem Ort in den Verein kommen“, erklärt SSV-Geschäftsführer Lars Dünnebacke. „Wir wollen als Verein eine Zukunft haben“, ergänzt Ross. Dünnebacke betont: „Wir arbeiten im Vorstand produktiv zusammen. Wir wollen alle in dieselbe Richtung.“

Zum ohnehin schon jungen Vorstand des SSV stieß nun mit Jan Willeke ein 23-Jähriger hinzu, der mit der Fußball-Jugendarbeit helfen will. Ross: „Wir sind froh, dass Jan sich mit einbringt. Er ist sehr engagiert und bringt Ideen ein, das bringt frischen Wind in die Sitzungen.“

