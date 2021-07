Westfalenpokal: Darauf hofft der SV Thülen bei der Auslosung

Brilon-Thülen. Die Landesliga-Fußballerinnen des SV Thülen spielen als einziges HSK-Team im Westfalenpokal der Frauen. Worauf ihr Trainer zur Auslosung hofft.

Die Fußballerinnen des SV Thülen starten erneut als einzige Mannschaft aus dem Hochsauerlandkreis im Westfalenpokal der Frauen. Die Thülenerinnen können die Auslosung der ersten Runde am Montag, 19. Juli, diesmal gar live verfolgen.

Denn der Fußball- und Leichtathletik-Verband Westfalen (FLVW) wird die Auslosung der ersten Runde des Westfalenpokals der Frauen 2021/2022 am Montag, 19. Juli, 18 Uhr, komplett als Livestream auf seiner Facebookseite anbieten. Teilnahmeberechtigt am Westfalenpokal sind alle Vereine aus dem Vorjahreswettbewerb zuzüglich der SF Siegen (Regionalliga) – also auch Landesligist SV Thülen.

Frederik Leikop, Coach des SVT, hofft für die Auslosung „auf einen Gegner, bei dem wir berechtigte Chancen auf das Weiterkommen haben. Ein Pokalfight bei einem Flutlicht-Heimspiel bei uns auf Asche wäre ein Highlight“, sagt Leikop. Hintergrund: Aktuell ist der Rasenplatz des SV Thülen aufgrund des Einbaus einer Bewässerungsanlage nicht bespielbar.

Interessierte können die Pokalauslosung live verfolgen unter:facebook.com/flvw.de