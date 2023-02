Westfalenpokal: Auf wen RWE im Halbfinale treffen würde

Marsberg-Erlinghausen. Das Halbfinale im Fußball-Westfalenpokal ist ausgelost worden. Mit dabei ist möglicherweise auch RW Erlinghausen – dessen Gegner steht fest.

Die Rechnung ist so simpel wie kompliziert: Gewinnt Fußball-Landesligist RW Erlinghausen am Mittwoch, 15. März, sein lange erwartetes Viertelfinalspiel im Westfalenpokal gegen Westfalenligist Spielvereinigung Erkenschwick, steht das überaus formstarke RWE im Halbfinale. Der Gegner in der Runde der letzten vier Teams steht nun fest.

Der „Finaltag der Amateure“ findet am 3. Juni statt

Am Dienstagabend, 27. Februar, hat der Fußball- und Leichtathletik-Verband Westfalen (FLVW) im Hans-Tilkowski-Haus des Sportzentrums in Kamen-Kaiserau die Partien für das Halbfinale im Westfalenpokal ausgelost. Ein Semifinale bestreiten zwei der drei verbliebenen Vertreter aus der Oberliga Westfalen: Der ASC 09 Dortmund empfängt den Ligakonkurrenten FC Gütersloh.

Der Sieger des Viertelfinalspiels zwischen Landesligist RW Erlinghausen und Westfalenligist Spielvereinigung Erkenschwick reist im Halbfinale zum Delbrücker SC, der ebenfalls in der Oberliga Westfalen aktiv ist. Die Klassenzugehörigkeit hat ab dem Halbfinale im Pokalwettbewerb des FLVW keinen Einfluss mehr auf das Heimrecht.

Pokalspielleiter Klaus Overwien freute sich über die ausgelosten Partien: „Auch im Halbfinale haben wir wieder interessante Begegnungen.“ Er möchte nun die Ansetzungen so schnell wie möglich und in enger Abstimmung mit den Vereinen vornehmen. Angepeilt sei dabei erneut ein Termin im April.

Ferner gaben der Pokalspielleiter und Thomas Berndsen, Abteilungsleiter Amateurfußball im FLVW, den Austragungsort für das Finale bekannt. So wird das Endspiel am Samstag, 3. Juni, unabhängig von der Paarung im Westfalia-Sportpark in Hamm-Rhynern stattfinden. Die erst Anfang September eingeweihte Heimspielstätte des Oberligisten Westfalia Rhynern ist damit einer der 21 Schauplätze für den „Finaltag der Amateure“, bei dem die Verbandspokal-Endspiele aller DFB-Landesverbände live in der „ARD“ übertragen werden.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Arnsberg