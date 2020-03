Hagen-Hohenlimburg. Der SC Neheim verliert in der Fußball-Westfalenliga 2 mit 1:4 beim SV Hohenlimburg 10. Warum dieses Ergebnis für die Gäste unglücklich ist.

Drei Gegentreffer in nur sieben Minuten haben Fußball-Westfalenligist SC Neheim im Auswärtsspiel beim starken Aufsteiger SV Hohenlimburg 10 den Zahn gezogen. Die Neheimer mussten die Rückreise mit einer 1:4 (0:0)-Niederlage antreten.

Dass in Hohenlimburg zwei Kontrahenten aus der erweiterten Spitzengruppe der Westfalenliga 2 aufeinander trafen, wurde im Spiel durchaus ersichtlich. Die beiden taktisch gut ausgerichteten Mannschaften machten sich das Leben gegenseitig schwer. So kamen im ersten Durchgang sowohl die „Zehner“ als auch der SC Neheim nur zu jeweils einer Gelegenheit, die für die Gäste Riad Xhaka versiebte.

Warum die Gegentore SC-Coach Bruchhage ärgern

Nach dem Seitenwechsel stürmten die Neheimer gekonnt in den zweiten Spielabschnitt. Oliver Busch und Patrick Nettesheim bereiteten mustergültig für Gianluca Greco vor, der zum 1:0 für die Neheimer vollendete (51.). Was dann passierte, ließ Trainer Alex Bruchhage auch drei Stunden später noch fast verzweifeln. Bei Ballbesitz vertändelten die Neheimer das Leder an der eigenen Eckfahne und kassierten den 1:1-Ausgleich (52.). „Das Tor ist vollkommen unnötig gefallen“, sagte SC-Coach Alex Bruchhage.

Danach wurde es fast tragisch für die Gäste: Zuerst schoss Burak Yavuz aus neun Metern über das Gehäuse, dann kassierte der SC zwei Standardtore. „Die Torschützen waren etwa 1,75 Meter groß“, monierte Bruchhage. Als „Gigi“ Greco die dicke Chance zum 2:3 nicht nutzte und die Hausherren auf 4:1 erhöhten, war die Partie gelaufen. Bruchhage: „Wir leisten uns gerade zu viele individuelle Fehler und machen es den Gegnern zu leicht.“

SC Neheim: Schröter; Xhaka, Wulf, Michler, Cihan (71. Camara), Majewski, Busch, Nettesheim, Thiemann, Yavuz (71. Fleck), Greco (81. Bald). - Tore: 0:1 (51.) Greco, 1:1 (52.) Porrello, 2:1 (56.) Porrello), 3:1 (59.) Labarile, 4:1 (82.) Labarile.