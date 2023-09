Voßwinkeler Reitertage: Was den Turnierchef sehr beeindruckt

Arnsberg-Voßwinkel. Die Voßwinkeler Reitertage, eines der größten Turniere im HSK, haben tollen Reitsport geboten. Was der Turnierchef lobt – und was er ändern will.

Dass der Organisationschef eines Reitturniers mit etwa 1200 Starts an vier Tagen auch selbst im Sattel sitzt, ist ungewöhnlich. Doch Philipp Müller, der Vorsitzende des ZRFV Voßwinkel, ließ es sich nicht nehmen, zum Auftakt der Voßwinkeler Reitertage die eine oder andere Prüfung zu absolvieren.

Den Höhepunkt des Turniers, den Sieg von Greta Reinacher (RV Osterwick) auf Le Louvre im Stechen beim Großen Preis von Arnsberg, verfolgte er aber doch in zivil am Rande des Parcours.

Herr Müller, unmittelbar nach dem Großen Preis als Finale der vier Tage – wie fällt Ihr Fazit der Voßwinkeler Reitertage 2023 aus?

Philipp Müller: Direkt nach der Siegerehrung würde ich sagen: Es war hervorragend! Wenn ich aber das Gesamtresümee ziehe, muss ich sagen, dass wir vom Wettergott am Donnerstag und Freitag richtig bestraft, am Samstag und vor allem am Sonntag aber komplett entschädigt worden sind. Die Reiter haben tollen Sport gezeigt. Zuschauermäßig hatten wir zum ersten Mal seit der Pandemie wieder eine richtig volle Hütte. Die Atmosphäre war toll. Es war eine tolle Veranstaltung.

Trotz des Stark- und Dauerregens bot der Springplatz Top-Bedingungen.

Und wir reden über ein Naturprodukt, das ist ja Sand. Der hat einen phänomenalen Job gemacht, wenn man das so sagen darf. Wir hatten bei jeder Witterung die Möglichkeit, tollen Sport zu zeigen.

Zurückblickend: Was war Ihr Höhepunkt der Reitertage 2023?

Sportlich war der Höhepunkt das Stechen von Greta Reinacher im Großen Preis. So einen Ritt haben wir hier auf dem Platz selbst zu den Zeiten, als Franke Sloothaak und Lars Nieberg hier waren, nicht gesehen. Das war toller Sport.

Warum?

Weil sie rasend schnell war, mit allerhöchstem Risiko. Über die Höhe habe ich so ein Stechen live selten erlebt. Das muss ich ehrlich sagen. Ansonsten war ein weiterer Höhepunkt die Gemeinschaft.

Voßwinkeler Reitertage- Unsere besten Bilder Voßwinkeler Reitertage- Unsere besten Bilder Greta Reinacher (RV Osterwick) gewann auf Le Louvre den Großen Preis von Arnsberg im Rahmen der Voßwinkeler Reitertage. Foto: Falk Blesken

Voßwinkeler Reitertage- Unsere besten Bilder Kathrin Müller (ZRFV Voßwinkel). Voßwinkler Reitertage 2023. Foto: Thomas Nitsche / WP

Voßwinkeler Reitertage- Unsere besten Bilder Voßwinkler Reitertage 2023. Foto: Thomas Nitsche / WP

Voßwinkeler Reitertage- Unsere besten Bilder Emelie Pieper (Reitverein Hellefeld). Foto: Thomas Nitsche / WP

Voßwinkeler Reitertage- Unsere besten Bilder Kathrin Müller (ZRFV Voßwinkel). Foto: Thomas Nitsche / WP

Voßwinkeler Reitertage- Unsere besten Bilder Voßwinkler Reitertage 2023. Foto: Thomas Nitsche / WP

Voßwinkeler Reitertage- Unsere besten Bilder Kathrin Müller (ZRFV Voßwinkel). Foto: Thomas Nitsche / WP

Voßwinkeler Reitertage- Unsere besten Bilder Emelie Pieper (Reitverein Hellefeld). Foto: Thomas Nitsche / WP

Voßwinkeler Reitertage- Unsere besten Bilder Voßwinkler Reitertage 2023. Foto: Thomas Nitsche / WP

Voßwinkeler Reitertage- Unsere besten Bilder Voßwinkeler Reitertage: Melissa Thiel gewinnt eine Prüfung. Foto: Verein

Voßwinkeler Reitertage- Unsere besten Bilder Voßwinkeler Reitertage: Kathrin Müller nach dem Sieg in einer Nachwuchsprüfung. Foto: Verein

Voßwinkeler Reitertage- Unsere besten Bilder Voßwinkler Reitertage 2023. Der Große Preis von Arnsberg Foto: Thomas Nitsche / WP

Voßwinkeler Reitertage- Unsere besten Bilder Voßwinkeler Reitertage: Markus Renzel gewinnt eine Prüfung. Foto: Verein

Voßwinkeler Reitertage- Unsere besten Bilder Voßwinkeler Reitertage: Die Dortmunderin Lara Witte gewinnt eine Prüfung. Foto: Verein

Voßwinkeler Reitertage- Unsere besten Bilder Punktespringprüfung Klasse S* im Rahmen der Voßwinkeler Reitertage; Emelie Pieper Foto: Falk Blesken

Voßwinkeler Reitertage- Unsere besten Bilder Punktespringprüfung Klasse S im Rahmen der Voßwinkeler Reitertage; Sieger Matthias Lucas sowie die Platzierten. Foto: Falk Blesken

Voßwinkeler Reitertage- Unsere besten Bilder Punktespringprüfung Klasse S im Rahmen der Voßwinkeler Reitertage; Sieger Matthias Lucas sowie die Platzierten. Foto: Falk Blesken

Voßwinkeler Reitertage- Unsere besten Bilder Punktespringprüfung Klasse S im Rahmen der Voßwinkeler Reitertage; Sieger Matthias Lucas sowie die Platzierten. Foto: Falk Blesken

Voßwinkeler Reitertage- Unsere besten Bilder Punktespringprüfung Klasse S* im Rahmen der Voßwinkeler Reitertage; Emelie Pieper Foto: Falk Blesken

Voßwinkeler Reitertage- Unsere besten Bilder Championat von Arnsberg im Rahmen der Voßwinkeler Reitertage; Malin Balkenhol Foto: Falk Blesken

Voßwinkeler Reitertage- Unsere besten Bilder Championat von Arnsberg im Rahmen der Voßwinkeler Reitertage; Alois Pollmann-Schweckhorst. Foto: Falk Blesken

Voßwinkeler Reitertage- Unsere besten Bilder Championat von Arnsberg im Rahmen der Voßwinkeler Reitertage; Bernd Müller Foto: Falk Blesken

Voßwinkeler Reitertage- Unsere besten Bilder Klaus Otte-Wiese vom Reitverein Hellefeld. Foto: Thomas Nitsche / WP

Voßwinkeler Reitertage- Unsere besten Bilder Championat von Arnsberg im Rahmen der Voßwinkeler Reitertage; Giacomo Fleischer Foto: Falk Blesken

Voßwinkeler Reitertage- Unsere besten Bilder Championat von Arnsberg im Rahmen der Voßwinkeler Reitertage; Giacomo Fleischer Foto: Falk Blesken

Voßwinkeler Reitertage- Unsere besten Bilder Championat von Arnsberg im Rahmen der Voßwinkeler Reitertage; Impressionen Foto: Falk Blesken

Voßwinkeler Reitertage- Unsere besten Bilder Championat von Arnsberg im Rahmen der Voßwinkeler Reitertage; Impressionen. Foto: Falk Blesken

Voßwinkeler Reitertage- Unsere besten Bilder Bei den Voßwinkeler Reitertagen musste das S*-Springen wegen Starkregen und Gewitter unterbrochen werden. Foto: Falk Blesken

Voßwinkeler Reitertage- Unsere besten Bilder Championat von Arnsberg im Rahmen der Voßwinkeler Reitertage; Malin Balkenhol Foto: Falk Blesken

Voßwinkeler Reitertage- Unsere besten Bilder Championat von Arnsberg im Rahmen der Voßwinkeler Reitertage; Kathrin Müller Foto: Falk Blesken

Voßwinkeler Reitertage- Unsere besten Bilder Greta Reinacher (RV Osterwick) gewann auf Le Louvre den Großen Preis von Arnsberg im Rahmen der Voßwinkeler Reitertage. Foto: Falk Blesken

Voßwinkeler Reitertage- Unsere besten Bilder Jens Wawrauschek (Reitverein Balve). Foto: Thomas Nitsche / WP

Voßwinkeler Reitertage- Unsere besten Bilder Klaus Otte-Wiese vom Reitverein Hellefeld. Foto: Thomas Nitsche / WP

Voßwinkeler Reitertage- Unsere besten Bilder Greta Reinacher gewann auf Le Louvre den Großen Preis von Arnsberg im Rahmen der Voßwinkeler Reitertage. Bei der Siegerehrung gratulierte Voßwinkels Vorsitzender Philipp Müller. Foto: Verein

Voßwinkeler Reitertage- Unsere besten Bilder Greta Reinacher gewann auf Le Louvre den Großen Preis von Arnsberg im Rahmen der Voßwinkeler Reitertage. Bei der Siegerehrung gratulierte Voßwinkels Vorsitzender Philipp Müller. Foto: Verein

Inwiefern?

Die helfenden Hände im Vorfeld und während des Turniers – es hat selten so gut gefluppt wie dieses Jahr.

Philipp Müller (links) ist der Turnierchef der Voßwinkeler Reitertage. Foto: Lichtforum NRW / Meinschäfer

Der Sieg einer gewissen Kathrin Müller im Championat von Arnsberg am Samstag war für Sie nebensächlich – oder selbstverständlich?

(lacht) Nein, selbstverständlich war er mit Sicherheit nicht. Aber die Familie Müller denkt als zweites gerne Mal an sich selbst, oder als drittes. Klar ist das ein Highlight. Ich kenne das ja auch aus tieferen Prüfungen selbst: Wenn man gewinnt und ganz vorne steht – das ist das schönste Gefühl überhaupt. Das steht außer Frage. Als Turnierleiter oder als erster Vorsitzender des Vereins muss ich die Veranstaltung natürlich in den Vordergrund rücken und nicht den Sieg meiner Schwester im Championat.

Gibt es auch Dinge, von denen Sie sagen: Das können wir in Zukunft besser machen?

Wir haben tatsächlich eine Liste angefertigt. Die Technik zum Beispiel hat ein, zwei Mal nicht zu 100 Prozent mitgespielt. Vom Konzept her war es die richtige Entscheidung, mit dem Hauptspringen wieder auf den Sonntag zurückzugehen. Das hat die Zuschauerzahl eindrucksvoll gezeigt. Trotzdem haben wir den Teilnehmern in Jugend- und in Anführungszeichen niedrigeren Springen eine gute Plattform geboten, sich zu zeigen und bei Top-Bedingungen an den Start zu gehen. Die Starterfelder waren richtig voll.

Wie schafft man es, so ein Turnier zu organisieren, durchzuführen – und selbst im Sattel zu sitzen?

Das habe ich, ehrlich gesagt, zu meiner Schwester am Freitagabend auch gesagt: Das tue ich mir, glaube ich, nicht noch mal an. (grinst)

Wenn der Regen am Donnerstag nicht während Ihres Rittes eingesetzt hätte, wäre das Ergebnis aber vermutlich sehr gut gewesen.

Ich habe ganz, ganz lange nicht mehr bei so einem Regen geritten. Und ich weiß, dass ich es ganz, ganz lange nicht vermisst habe. (lacht) Grundsätzlich ist es wunderschön, auf dieser Anlage zu reiten. Es ist wunderschön, vor dieser Kulisse zu reiten. Das heißt, eigentlich möchte ich es mir nicht nehmen lassen. Eigentlich bin ich aber mit dem Kopf auch nicht komplett dabei – und dann macht es am Ende des Tages keinen Sinn.