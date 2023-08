Voßwinkeler Reitertage: „Volles Haus“ und eine Änderung

Arnsberg-Voßwinkel. Am Donnerstag beginnen die Voßwinkeler Reitertage. Etliche Top-Reiter haben zugesagt. Eine Änderung im Programm gibt es in diesem Jahr.

Zurück zu Altbewährtem heißt es in diesem Jahr bei den Voßwinkeler Reitertagen, die am Donnerstag beginnen. Nach zwei Jahren, in denen der Sonntag dem regionalen Sport gewidmet war, können sich die Besucherinnen und Besucher jetzt wieder auf Spitzensport am Sonntagnachmittag freuen. Mit rund 1200 Starts an vier Turniertagen melden die Voßwinkeler „volles Haus“ und auch das Starterfeld kann sich wieder sehen lassen.

Das sagt der Vorsitzende

„Der Sonntag ist traditionell der zuschauerreichste Tag und viele haben sich den Großen Preis am Nachmittag zurückgewünscht. Dem sind wir nachgekommen und freuen uns nun auf Spitzensport zur besten Zeit“, sagt Philipp Müller, erster Vorsitzender des Zucht-, Reit- und Fahrvereins Voßwinkel.

Aber auch die Nachwuchsreiter kommen auf ihre Kosten. Das E-Springen ist weiterhin im Programm und findet am Freitagabend statt. Das Finale der kleinen Tour, eine Zwei-Phasen-Springprüfung der Klasse M* am Sonntagvormittag, ist für die Zuschauenden besonders interessant: Nur wer die erste Phase des Parcours fehlerfrei schafft, darf in die zweite Phase einreiten. Neu ist auch der Führzügelwettbewerb, direkt vor dem Großen Preis. „Hier können die Zuschauerinnen und Zuschauer die ersten Turnierversuche der ganz Kleinen miterleben – und das im direkten Vergleich zu den Profis“, schmunzelt Müller.

Der Startschuss für die Voßwinkeler Reitertage fällt an diesem Donnerstagmorgen um 8 Uhr. Das Prüfungsangebot reicht von Springpferdeprüfungen für vier- bis sechsjährige Pferde über die Youngster-Tour für sechs- bis achtjährige Pferde, die kleine Tour für die regionalen Sportlerinnen und Sportler, über die mittlere Tour bis hin zur großen Tour mit dem Höhepunkt: dem Großen Preis von Arnsberg-Voßwinkel (S*** mit Stechen) am Sonntag ab 15.30 Uhr vor einem stattlichen Publikum.

Auch der Freitag- und der Samstagnachmittag haben hochkarätigen Sport zu bieten. Am Freitag startet um 15.30 Uhr eine Zwei-Phasen-Springprüfung der Klasse S**. Das Highlight am Samstagnachmittag ist das Championat der Stadt Arnsberg, ein S-Springen mit zwei Sternen, gefolgt von einem Punktespringen mit Joker auf S-Niveau. „Ein Dank geht an unsere Sponsoren aus der heimischen Wirtschaft. Mit ihrer Unterstützung können wir die Prüfungen im gewohnt hohen Umfang anbieten“, sagt Geschäftsführer Andreas Teutenberg.

Regionale Reitsport-„Prominenz“

Neben dem Sieger des Großen Preises aus dem vergangenen Jahr, Hans-Thorben Rüder, haben noch weitere Reitsportgrößen genannt: „Wir erwarten einige aktuelle und ehemalige Nationenpreisreiter wie Johannes Ehning und Markus Renzel sowie die ehemalige deutsche Meisterin Angelique Rüsen aus dem Stall von Christian Ahlmann“, berichtet Müller. Mit Beeke Carstensen und den Brüdern Max und Mick Haunhorst reisen drei der vielversprechendsten deutschen U25-Reiter nach Voßwinkel. Natürlich dürfen auch die regionalen Reitsportgrößen wie Franz-Josef Dahlmann, Klaus Otte-Wiese, Emilie Pieper, Sarah Welsing-Breuer und die Lokalmatadorin Kathrin Müller nicht fehlen.

Damit die Bedingungen für die Teilnehmenden bei den Voßwinkeler Reitertagen auch in diesem Jahr perfekt sind, hat der Reitverein im Vorfeld noch einmal kräftig investiert: Der Abreiteplatz wurde für rund 25.000 Euro erneuert.

