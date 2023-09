Voßwinkeler Reitertage: Kathrin Müller nutzt den Heimvorteil

Arnsberg-Voßwinkel. Ob es an einer Art Heimvorteil liegt? Auch am zweiten Tag der Voßwinkeler Reitertage sorgte Kathrin Müller für das Top-Ergebnis aus HSK-Sicht.

Ob es an einer Art Heimvorteil liegt? Auch am zweiten Tag der Voßwinkeler Reitertage sorgte die für den gastgebenden ZRFV Voßwinkel startende Kathrin Müller für das Top-Ergebnis aus heimischer Sicht. In der Springprüfung der Klasse S** belegte Müller mit ihrem Pferd Vegas 62 den zweiten Platz hinter Sieger Lars Volmer vom ZRFV Legden, der Luna Lovegood 13 sattelte.

Müller lag sogar eine ganze Zeit auf Siegkurs, da sie im Parcours mit Vegas 62 fehlerfrei geblieben war und in 64.03 Sekunden eine starke Zeit vorgelegt hatte. Letztendlich gab Volmer aber etwas mehr Gas und ritt in 62.54 Sekunden ohne Fehler durch die Lichtschranke. Mit ihrem zweiten Pferd Come I need you, mit dem Müller am ersten Turniertag im S*-Springen auf Rang fünf geritten war, verpasste sie dieses Mal als Elfte die Platzierungen knapp (5.00/75.46). Ihr Bruder Philipp kam mit Conan 44 in dieser Prüfung auf Platz 14 (8.00/69.05).

Im S*-Springen am Freitag, 1. September, sorgte Klaus Otte-Wiese (RV Hellefeld) für einen weiteren Erfolg aus HSK-Sicht. Mit Ca ira 2 kam er fehlerfrei durch den Parcours und sicherte sich in 70.77 Sekunden den zweiten Platz. Die Prüfung gewann Greta Reinacher (RV Osterwick) auf Captain Kirk 22 ohne Fehler in 66.58 Sekunden. Otte-Wieses Vereinskameradin Emelie Pieper verpasste als Elfte auf Quid Primaire mit einem Abwurf und 68.04 Sekunden die Platzierung knapp.

HSK-Trio vorne

Die Stilspringprüfung zum Ende des zweiten Tages sah mit Charlotte Riedel (RV Hellefeld), Lukas Schulte (ZRFV Arnsberg-Holzen) und Lotta Neuhaus (ZRFV Voßwinkel) ein heimisches Trio auf den ersten drei Plätzen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Arnsberg