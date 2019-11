Volksbanken-Winter-Cup: Das verspricht die 31. Auflage

Arnsberg-Hüsten. Die 31. Ausgabe des Hallenturniers Volksbanken-Winter-Cup steht Anfang des kommenden Jahres an. Das sind die Neuerungen und so läuft der Modus.

Es geht bald wieder los: Die Vorrundengruppen für die 31. Ausgabe des Hallenfußballturniers Volksbanken-Winter-Cup sind jetzt ausgelost worden. Mit 144 Mannschaften ist der Winter-Cup auch weiterhin das größte Hallenturnier in Nordrhein-Westfalen. Im Zuge der 31. Ausgabe wird erneut ein Preisgeld von 16.000 Euro ausgeschüttet. Der Turniersieger wird wie gewohnt über Vorrunde, Regional-Cup und Super-Cup ermittelt.

Insgesamt hat sich am Turniermodus des vergangenen Jahres nicht viel verändert. So hat Turnierkoordinator Ralf Detzner daran festgehalten, dass in den Vorrundengruppen nach wie vor nur Kreisligisten an den Start gehen. Dafür hatte Detzner bereits bei der vergangenen Ausgabe geworben. Die Kreisligisten seien das „Rückgrat“ des Großturniers.

So läuft das Großturnier ab

Überkreislich spielende Mannschaften nehmen zwar auch am 31. Volksbanken Winter-Cup 2020 teil, steigen aber erst im Regional-Cup in das Turnier ein. Während sich aus den 16 Vorrundengruppen jeweils drei Teams für die nächste Runde qualifizieren, sind vier überkreislich spielende Mannschaften bereits für jeden der vier Regional-Cups gesetzt.

Wie schon bei der 30. Auflage wird in den Regional-Cups und dem abschließenden Super-Cup, der am Sonntag, 2. Februar 2020, wieder in Sundern stattfindet, über Viertelfinale, Halbfinale und Endspiel jeweils der Sieger ermittelt. Eine kleine Änderung konnte Turnierorganisator Ralf Detzner aber trotzdem präsentierten. Denn erstmals sind die Vorrundengruppen nicht mehr durchnummeriert, sondern mit Sponsorennamen benannt worden.

Ausgespielt werden die Vorrundengruppen des 31. Volksbanken Winter-Cups im neuen Jahr in Arnsberg, Brilon, Lüdenscheid, Wickede und Ense-Bremen. Hier wird jeweils am Samstag, 4., und Sonntag, 5. Januar 2020, gespielt. In Balve, Brakel und Warburg rollt der Ball am Samstag, 11., und am Sonntag, 12. Januar.

Das ist die HSK-Ü32-Auswahl

An jedem Vorrundentag ziehen die drei besten Teams in den Regional-Cup ein. Im Regional-Cup, der in Hüsten, Plettenberg, Ense-Bremen und Warburg ausgerichtet wird, qualifizieren sich dann von jeweils 16 Teams vier für den Super-Cup. „Das Turnier ist komplett ausgebucht. Wir können den Zuschauern wieder ein attraktives Hallenturnier mit spannenden Spielen versprechen“, so Turnierkoordinator Ralf Detzner. Als Titelverteidiger geht Landesligist SV Hüsten 09 ins Rennen, der das Finale der 30. Auflage 2:1 gegen A-Ligist SG Balve/G. gewonnen hatte.

Gruppen mit heimischen Teams:

Gruppe „Gebro/Herwig“ (Arnsberg): SV Arnsberg 09, SF Soest-Müllingsen, SG Herdringen/Müschede, SC Neheim II, FC Mezopotamya Meschede, SuS Westenfeld, FC Neheim-Erlenbruch, Eintracht Ihmert/B. - Gruppe „Volksbank Sauerland“ (Brilon): TuS Medebach, SG Thülen/Rösenbeck/Nehden, TuS Valmetal, SG Elpe/Andreasberg, SG Madfeld/Bleiwäsche, Türkgücü Paderborn II, TuS Petersborn/G., BSV Lendringsen. - Gruppe „Krombacher“ (Balve): SG Beckum/Hövel, SG Balve/Garbeck, SV Affeln, TuS Wandhofen, SSV Stockum, TSV Ihmert-B., TuS Neuenrade II, SKC Maroc Hamm. - Gruppe „Ulrich Immobilien“ (Arnsberg): DJK GW Arnsberg, TuS Rumbeck, SC Hicret Bielefeld, 2 Korriku Sundern, FC Tricolore, Eintracht Ickern, SV Hüsten 09 II, SuS Langscheid/Enkhausen II. - Gruppe „M. Busch“ (Brilon): BV Bad Lippspringe II, DJK RW Alverskirchen, FC Ostwig/Nuttlar, SV Brilon II, TuS Velmede-Bestwig, SSV Meschede II, Viktoria Lippstadt, TSC Steinheim II. - Gruppe „Goldbäckerei Grote“ (Balve): TuS Sundern II, SV Türk Attendorn, FC Hemer Erciyes, TuS Langenholthausen II, RW Mellen, SSV Küntrop, FC Overberge, TuS Plettenberg II. - Gruppe „Iveco Fahnemann“ (Wickede): TuS Wickede, Preußen Werl, Bösperde II, SG Gahmen, TuS Voßwinkel II, Teutonia Coerde, P.A.S. Plettenberg, Deilinghofen/S.