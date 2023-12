Vierschanzentournee: Gehört Stephan Leyhe zu den Favoriten?

Willingen Er springt seit Jahren im Weltcup. Doch gehört Stephan Leyhe (Willingen) zu den Favoriten bei der Vierschanzentournee? So ist die Lage.

Die vergangenen Wochen stärkten das Selbstbewusstsein der deutschen Skispringer. Karl Geiger sieht deshalb bei der Vierschanzentournee, die vom 28. Dezember bis 6. Januar über die Bühne geht, gleich sechs DSV-Adler mit Chancen auf eine Topplatzierung. „Ich gehe so weit zu sagen, dass wir alle sechs aus dem Weltcup-Team das Potenzial für den Tourneesieg haben“, sagte der 30-Jährige der Sport Bild. Alle sechs - also auch der aus dem Willinger Ortsteil Schwalefeld stammende Stephan Leyhe?

Leyhe 2019 auf Rang drei

„Außer mir auch Andi Wellinger, Pius Paschke, Stephan Leyhe, Martin Hamann und Philipp Raimund“, konkretisierte Geiger in dem Interview. Der 31-jährige Leyhe wird bei der Lektüre allerdings nur freundlich geschmunzelt haben. Denn nie würde sich Leyhe, der 2019 sogar Rang drei in der Gesamtwertung belegte, als Mitfavorit auf den Tourneesieg bezeichnen.

Außerdem geriet ihm das zurückliegende Weltcup-Wochenende in Engelberg mit jeweils Platz 26 eher enttäuschend, wenngleich er in der Weltcup-Gesamtwertung immer noch auf Rang zehn rangiert. „Ich weiß, woran es lag und ich war ja auch in der Qualifikation Zehnter und in den Trainingssprüngen teilweise auch ganz gut. Es ist einfach nur doof gelaufen, dass es gleich zwei Mal im Wettkampf nicht richtig funktioniert hat“, sagte Leyhe im Interview mit der „HNA“ über seine Sprünge.

Pius Paschke im Favoritenkreis

Vor dem Auftaktspringen der Tournee in Oberstdorf sagte Leyhe: „Ich nehme zum neunten Mal an der Tournee teil, und die Faszination dieser Veranstaltung ist nach wie vor riesengroß.“ Nach dem gelungenen Saisoneinstieg reise er zuversichtlich nach Oberstdorf. Er sieht sich nicht als Mitfavorit auf den Sieg. Zu diesem Kreis gehören eher Karl Geiger und Andreas Wellinger - und natürlich Pius Paschke. „Na klar, mein Selbstvertrauen ist so hoch wie noch nie. Aber ich lasse das alles lieber einfach auf mich zukommen“, sagte Paschke, der aktuell seinen späten Frühling erlebt. Bei der Tournee-Generalprobe in der Schweiz flog der Polizeiobermeister zu seinem ersten Sieg und startet als Dritter des Gesamtweltcups in die Tournee.

Ich nehme zum neunten Mal an der Tournee teil, und die Faszination dieser Veranstaltung ist nach wie vor riesengroß. Stephan Leyhe - SC Willingen

Als Topfavorit gilt der Österreicher Stefan Kraft. Der Österreicher gewann fünf der acht Springen, führt im Gesamtweltcup vor Wellinger, Paschke und Geiger, und hat die Tournee vor neun Jahren schon einmal gewonnen. Und sonst? Der Japaner Ryoyu Kobayashi, immerhin zweimalige Gesamtsieger, bewies zuletzt aufsteigende Form. Zudem fliegt Krafts Kronprinz Jan Hörl seit Wochen ganz vorne mit.

