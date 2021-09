U13-Auswahl Hochsauerland erreicht das Westfalen-Endrunde

Sauerland. Nachwuchsfußballer des U13-Stützpunktes Hochsauerland sorgen für Überraschung und ziehen in das Westfalen-Finale ein.

Für eine Riesenüberraschung sorgte die U13-Stützpunktauswahl des Fußballkreises Hochsauerland bei der Vorrunde der Westfalenmeisterschaft in Kaiserau. Bei der zweitägigen Sichtungsmaßnahme gelang dem Jahrgänge 2009/10 erstmalig seit Jahrzehnten die Qualifikation für die Endrunde.

Bereits seit einigen Jahren treten die DFB-Stützpunkte Brilon und Eslohe gemeinsam auf Westfalenebene an. Als „Stützpunkt HSK“ gelang zum Auftakt ein 2:2 gegen den starken Stützpunkt Bochum. Siege gegen Soest (4:2) und den Tecklenburg (2:0) machten die sensationelle Qualifikation für die Endrunde der Westfalenmeisterschaft am 8/9. Oktober in Kaiserau perfekt. Sichtlich stolz zeigte sich das Trainerteam um Gerd Nieswand (Eslohe) und Carsten Streffing (Brilon).

Stützpunkt HSK: Ole Siewers (SV Lippstadt), Friederike Ladage, Lukas Musolff (beide JSG Marsberg/ Erlinghausen), Tristan Hecker, Sören Reermann (beide SV Brilon), Ibrahim Barry, Henri Wurm, Tristan Wurm, Zümrüt Narin (alle SSV Meschede), Leon Bajrusaj (zwei Tore, JFV Neheim-Hüsten), Isaaq Yeboah (sechs Tore, FC Fleckenberg/ Grafschaft), Luan Zequiri (JSG Winterberg/ Züschen) und Robert Vollmer (JSG Reiste/ Wenholthausen)

