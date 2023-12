TV Brilon: Nach Pflichtsieg wartet das Spitzenspiel

Die Volleyballer des TV Brilon lösen ihre Pflichtaufgabe in Münster und freuen sich auf das bevorstehende Spitzenspiel.

Sauerland Souverän lösten die Volleyballer des TV Brilon ihre Pflichtaufgabe. Am Samstag greifen sie sogar nach der Tabellenspitze.

Während die Volleyballerinnen des SSV Meschede in der Oberliga als Tabellenfünfter die Hinrunde beenden, erspielten sich die Herren des TV Brilon in der Verbandsliga ein Top-Spiel am kommenden Samstag.

Meschede startet Aufholjagd

Volleyball: Frauen, Oberliga: USC Münster III - SSV Meschede 3:2 (25:18, 26:24, 21:25, 23:25, 15:13). Anfangs legten die Meschederinnen einen holprigen Start hin. Ab Satz zwei kamen sie aber besser ins Spiel und starteten eine Aufholjagd. Evamaria Falke rettete zu Beginn dieser mehrfach schwierige Bälle in der Abwehr, Zuspielerin Amelie Schäfer setzte ihre Mitspielerinnen gut in Szene. Karin Schürmann machte im Angriff über die Diagonalposition viele wichtige Punkte und Satz drei ging an den SSV.

Die Meschederinnen starteten in Satz vier mit viel Variabilität im Angriff und starken Blockaktionen von Lara Schulte und Denise Celik. Der SSV blieb nervenstark und konnte den Satz schließlich mit 25:23 gewinnen. Damit war der Satzausgleich geschafft und zumindest ein Punkt eingefahren. Im entscheidenden Satz erspielte sich Münster im Angriff Vorteile und feierte am Ende einen glücklichen Sieg.

SSV: Schürmann-Sommer, Grobbel, Gauger, Krzeminski, Steppeler, Schulte, Celik, Falke, Schäfer, Nolte, Krick, Schotka.

Brilon: Veränderte Aufstellung

Herren, Verbandsliga: SG USC-BWA Münster - TV Brilon 1:3 (19:25, 25:21, 18:25 22:25). Der TVB meisterte die Pflichtaufgabe in Münster souverän. Im ersten Satz kamen die Sauerländer gut ins Spiel und hatten den Gegner schnell im Griff. Im zweiten Satz unterliefen ihnen jedoch zunehmend Fehler im Angriff. Erst eine veränderte Aufstellung brachte Brilon im dritten Satz wieder zurück in die Spur. Die wiedergewonnene Selbstsicherheit führte schließlich zum Satzgewinn und somit zum Sieg beim nun Tabellenvorletzten.

Nach Abschluss der Hinrunde steht der TV Brilon mit nur einer Niederlage auf dem zweiten Platz. Am Samstag, 16. Dezember, kommt es deshalb um 15.30 Uhr zum Spitzenspiel in Brilon: Mit einem Sieg könnten die Sauerländer den jetzigen Tabellenführer TuS Willebadessen sogar überholen.

TVB: Hahnel, Overhageböck, Münstermann, Nissen, Hohmann, Jätzel, Gosmann, Sommer, Elias, Vogt, Hashemi.

