Handball TV Arnsberg: Darum ist das Spiel in Schwerte richtungweisend

Arnsberg Jeweils auswärts müssen die Bezirksliga-Handballer des TV Neheim und des TV Arnsberg antreten. Besonders der TVA muss punkten.

Die beiden heimischen Handball-Bezirksligisten TV Neheim und TV Arnsberg stehen am Wochenende in Kreisduellen vor wegweisenden Aufgaben.

Neheim fast in Bestbesetzung

DJK SG Bösperde II - TV Neheim (Samstag, 15.30 Uhr). Mit 6:4-Punkten steht der TVN auf Platz vier im Zehnerfeld, aber Trainer Wolfgang Burgard lässt sich davon nicht blenden: „Der Vorsprung auf Rang neun beträgt nur drei Zähler. Wir haben also nichts zu verschenken“, sagt er. Beim im Rückraum stark besetzten Wiederaufsteiger, der die Neheimer im Fall eines Sieges überholen würde, muss der TVN vor allem defensiv kompakt stehen. Bis auf Dominik Lutter steht Burgard die Bestbesetzung zur Verfügung. Seine Prognose lautet: „Wenn wir so gut verteidigen wie gegen Brechten II in Halbzeit eins und mit dem stark verharzten Ball klarkommen, haben wir eine echte Siegchance.“

HSG Schwerte/Westhofen -TV Arnsberg (Sonntag, 18 Uhr). Das vorletzte Match unter dem scheidenden Trainer Stefan Probst wird Aufschluss darüber geben, wie hart der Kampf um den Klassenverbleib für die Arnsberger wird. Der Landesliga-Absteiger aus Schwerte hat bereits zwei Kellerduelle gegen Brechten II und Mengede gewonnen, also einen Punkt mehr geholt als der TVA.

Arnsberg mit Abwehrchef

Natürlich passt den Gästen weder die späte Anwurfzeit noch die Harzbenutzung. „Wir sind sicher kein Favorit, werden aber alles geben, um nicht mit leeren Händen heimzufahren“, setzt Probst auf die Kampfkraft seiner Schützlinge, die wieder auf Abwehrchef Andreas Grote bauen können.

