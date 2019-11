Die erste Senioren-Mannschaft wird auch in der kommenden Saison von Marco Grebe trainiert. Der 41-Jährige geht damit im Sommer bereits in seine fünfte Spielzeit als TuS-Coach.

„Die Aufgabe macht mir sehr viel Spaß. Wir wollen hier weiter etwas aufbauen und entwickeln“, sagt Marco Grebe. Ebenfalls für eine weitere Saison verlängert haben Co-Trainer Uli Bigge und Torwart-Trainer Dominik Martin.

Formkurve zeigt nach oben

In der Tabelle der Fußball-Bezirksliga 4 rangiert der Aufsteiger zurzeit punktgleich mit dem TuS Neuenrade und TuRa Freienohl (alle zwölf Zähler) auf dem vorletzten und damit ersten Abstiegsplatz. Die Formkurve zeigt allerdings nach oben. Der TuS Voßwinkel hat aus den vergangenen fünf Meisterschaftsspielen (2:2 beim VfB Marsberg, 2:0 gegen den SV Schmallenberg/Fredeburg, 0:3 beim BC Eslohe, 4:0 gegen die Sportfreunde Birkelbach und 2:2 beim FC Assinghausen/Wiemeringhausen/Wulmeringhausen) acht Punkte geholt. „Wenn wir so weitermachen, sehe ich gute Chancen, dass wir den Klassenerhalt schaffen können“, sagt Marco Grebe, der neben dem TuS Voßwinkel auch noch die B-Junioren des SV Hüsten 09 trainiert.

Auch der Vorstand des TuS Voßwinkel sieht Trainer Marco Grebe mit der Mannschaft auf dem richtigen Weg. „Die Tendenz zeigt klar nach oben. Zu Beginn der Saison hatten wir große Personalsorgen, aber mittlerweile hat sich die Personalsituation entspannt. Wir sind nicht nur auf Schlagdistanz mit den meisten Mannschaften, sondern sogar auf Augenhöhe“, teilt Vorsitzender Thomas Weber mit und ergänzt: „Wir brauchen uns in dieser Liga nicht zu verstecken.“

Vorstand ist zufrieden

Im Punktspieljahr 2019 warten auf den TuS Voßwinkel noch zwei Meisterschaftsspiele. Am kommenden Sonntag, 1. Dezember, gastiert der Bezirksliga-Aufsteiger am ersten Rückrundenspieltag beim SuS Langscheid/Enkhausen und am 8. Dezember steht dann das Kehrausspiel in der „Bundesliga des Sauerlandes“ gegen Mitaufsteiger TuS Neuenrade auf dem Programm. „Der SuS Langscheid/Enkhausen ist natürlich ein harter Brocken. Wir haben zwar das Hinspiel mit 1:0 gewonnen, aber damals hatten wir auch sehr viel Glück“, erinnert sich TuS-Vorsitzender Thomas Weber. „Im letzten Spiel des Jahres treffen wir dann auf den TuS Neuenrade. Dies ist, wie man immer so schön sagt, ein Sechs-Punkte-Spiel.“ In der Hinserie unterlag der TuS Voßwinkel in Neuenrade deutlich mit 0:5.

Zufrieden ist der Vorstand des TuS Voßwinkel auch mit dem Abschneiden der zwei anderen Senioren-Mannschaften. Die Reserve liegt in der B-Liga Arnsberg aktuell auf dem siebten Platz und die dritte Mannschaft ist als Aufsteiger sogar Tabellensechster in der C-Liga. Thomas Weber: „Wir sind im Soll und auf dem richtigen Weg.“