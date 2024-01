TuS Sundern: Granata und Droste verlängern als Trainerduo

Sundern Fußball-Landesligist TuS Sundern plant über die aktuelle Saison hinaus mit Cheftrainer Fabio Granata und Co-Trainer Mario Droste.

Nach einem starken Saisonstart in die Fußball-Landesliga 2 schwankten die Leistungen des TuS Sundern zuletzt zwar, doch auf der Trainerposition setzt der Aufsteiger auf Kontinuität. Deshalb werden Cheftrainer Fabio Granata und sein Co-Trainer Mario Droste auch in der Saison 2024/25 an der Seitenlinie der ersten Mannschaft des TuS stehen.

Granata: Schnelle Einigung

„Ähnlich wie im vergangenen Jahr waren wir uns nach Sekunden einig, die Zusammenarbeit fortzusetzen“, sagte Granata, der sein Amt seit Januar 2020 inne hat. „Es geht nach wie vor um die Entwicklung einer tollen jungen Mannschaft und um die Verzahnung zur Röhrtalschmiede. Dass, was der Verein die letzten Jahre auf die Beine gestellt hat, findet weit über die Kreisgrenzen hinaus hohen Zuspruch. Da freut es mich, weiterhin aktiv diesen tollen Weg mitgestalten zu können“, wird der 37-Jährige in einer Mitteilung des Vereins zitiert.

Auch die Zusammenarbeit mit Mario Droste, der seit Sommer 2022 als Co-Trainer fungiert, wurde um ein weiteres Jahr verlängert „Ich fühle mich beim TuS Sundern pudelwohl. Damals hätte ich nicht gedacht, dass ich nach meinem geplanten Rückzug aus dem Trainergeschäft nach 17 Jahren nochmals so eine Begeisterung spüre“, erklärte Droste. „Das gute Verhältnis zu Fabio, der mich in alles voll und ganz einbezieht, die klasse Truppe und das ganze Umfeld beim TuS sind gute Gründe, um weiterzumachen“, ergänzte er.

HSK-Derby zum Auftakt

Aktuell steht der TuS Sundern, der im vergangenen Sommer als Meister der Bezirksliga 4 wieder in die Landesliga aufstieg, auf dem zehnten Tabellenplatz. 19 Punkte aus 15 Spielen stehen zu Buche. Fortgesetzt wird die Saison am 10. Februar mit dem HSK-Derby beim SV Schmallenberg/Fredeburg.

