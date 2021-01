TuS Rumbeck setzt in der Trainerfrage auf Kontinuität

In der Fußball-Bezirksliga 4 hat Aufsteiger TuS Rumbeck eine wichtige Personalentscheidung getroffen.

Arnsberg-Rumbeck. Der TuS Rumbeck setzt auf Kontinuität. Der Fußball-Bezirksligist aus dem Stadtgebiet Arnsberg wird auch in der Spielzeit 2021/2022 von Chef-Coach Daniel Struwe trainiert.

Der 30-jährige Struwe, der seit dem 14. Mai 2019 im Amt ist, geht damit im Sommer in seine dritte Saison bei den Rot-Weißen. Unter der Leitung von Struwe ist der TuS Rumbeck in der vergangenen Spielzeit, die aufgrund der Corona-Pandemie vorzeitig abgebrochen wurde, erstmals in der Vereinsgeschichte aus der A-Liga Arnsberg in die „Fußball-Bundesliga des Sauerlandes“ aufgestiegen. Aktuell rangiert Struwe mit seiner Mannschaft in der Bezirksliga 4 nach acht ausgetragenen Partien mit vier Punkten aus acht Spielen auf dem vorletzten Tabellenplatz. Der Rückstand auf das rettende Ufer beträgt aber nur drei Zähler.

„Die Entscheidung ist mir leicht gefallen. Die Arbeit macht mir weiter großen Spaß und langfristig wollen wir natürlich wieder erfolgreichen Fußball spielen“, teilte Daniel Struwe mit. „Wir haben weiterhin vollstes Vertrauen in Daniel Struwe und seine Arbeit mit der Mannschaft“, ergänze Stephan Kersch, 1. Vorsitzender des TuS Rumbeck.