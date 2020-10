TuS Hachen zieht A-Liga-Mannschaft vom Spielbetrieb zurück

Was ist nur im Fußball-Sauerland los? Nach dem FC Mezopotamya Meschede (Rückzug aus der A-Liga West nach dem zweiten Spieltag) hat auch der TuS Hachen seine erste Senioren-Mannschaft mit sofortiger Wirkung vom Spielbetrieb aus der A-Kreisliga Arnsberg zurückgezogen.

„Wir hätten gerne das Abenteuer A-Liga durchgezogen. Aber es ging jetzt einfach nicht mehr. Die Personalsituation, um weiter mit zwei Senioren-Mannschaften an den Start gehen zu können, war einfach nicht mehr gegeben“, erklärte Thorsten Otte, Vorstandsmitglied der Fußball-Abteilung des TuS Hachen, auf Nachfrage der Sauerlandsport-Redaktion. „So haben wir dann eine Entscheidung im Sinne des Vereins getroffen und werden in der kommenden Saison einen Neuanfang in der B-Liga starten.“

Fünf Pflichtspiele, fünf Niederlagen

In den bislang vier ausgetragenen Meisterschaftsspielen in der A-Liga Arnsberg hat Aufsteiger TuS Hachen vier Niederlagen kassiert. Zuletzt gab es ein 2:15-Debakel bei der SG Grevenstein/Hellefeld/Altenhellefeld. Zuvor hatte die Mannschaft von Trainer Stefan Merschmeier mit 0:3 gegen den SV Bachum/Bergheim, 4:8 gegen die SG Balve/Garbeck und 3:4 gegen 2 Korriku Sundern verloren. Außerdem gab es eine 0:6-Niederlage in der ersten Kreispokalrunde gegen den TuS Sundern. „Uns war von Anfang an klar, es wird für uns als Aufsteiger schwierig in dieser Saison“, so Thorsten Otte. „Wir konnten uns im Sommer personell nicht verstärken, obwohl wir uns um Zugänge bemüht haben. Hinzu kam, dass wir uns nach dem Saisonstart von zwei Spielern der zweiten Mannschaft aus disziplinarischen Gründen getrennt haben. Dazu kamen Verletzungen und die personelle Decke ist damit immer dünner geworden.“

Während die erste Mannschaft des TuS Hachen nach dem Rückzug als erster Absteiger aus der A-Liga Arnsberg feststeht (die bislang ausgetragenen Partien werden aus der Wertung genommen), wird die Reserve weiter am Spielbetrieb in der C-Liga teilnehmen. Aktuell ist die TuS-Zweite nach vier Partien mit drei Punkten Tabellenvorletzter.

Trainerfrage ist noch offen

Wer die zweite Mannschaft des TuS Hachen in Zukunft trainieren wird, steht noch nicht fest. „Wir werden uns am Freitag mit Stefan Merschmeier (Trainer der ersten Mannschaft; Anmerkung der Redaktion) sowie Heiko Bode (Coach der Reserve; Anmerkung der Redaktion) zusammensetzen und über die neue Situation sprechen. Wir würden gerne beide als Trainer behalten“, teilte Thorsten Otte mit.

In der A-Liga Arnsberg gehen nach dem Rückzug des TuS Hachen nur noch 16 Mannschaften an den Start. Da die A-Liga mit 17 Teams in das Punktspielrennen gegangen war, haben nun an fast allen Spieltagen gleich zwei Mannschaften spielfrei. „Der Rückzug kam für mich überraschend. Damit hatte ich nicht gerechnet“, sagte Michael Ternes, Staffelleiter der A-Liga, und ergänzte: „Wir müssen die Entscheidung akzeptieren, denn die Mannschaft wurde ja in erster Linie aus Personalgründen zurückgezogen.“