TSV Bigge-Olsberg: Carsten Vogt verlängert bei Handballern

Sauerland. So verlief der vergangene Spieltag für die heimischen Handballer in der Kreisliga. Das Trio punktete.

Erfolgreiches Wochenende für die heimischen Kreisliga-Handballer nach der Osterpause: Die SG Ruhrtal II, der TSV Bigge-Olsberg und der TV Schmallenberg punkteten in ihren Ligen jeweils.

Kreisliga Iserlohn/Arnsberg: TSV Bigge-Olsberg - HTV Hemer III 41:24 (16:12). Die lange Spielpause seit März überbrückte Aufsteiger TSV Bigge-Olsberg mit einem Testspiel gegen die HSG Ederbergland und kam nach anfänglichen Schwierigkeiten ins Rollen. „Die Jungs haben ihre Sache gut gemacht. Vor allem im Rückraum haben wir die Dinge gut gelöst und variabel gespielt“, sagte TSV-Coach Carsten Vogt, der auch in der kommenden Saison gemeinsam mit Co-Trainer Lukas Gödde die Mannschaft betreuen wird. Eine starke Partie lieferten Torwart Chris Neumann und Spielmacher Niklas Cornelius ab. Zudem feierte Robin Hertwig ein gelungenes Debüt.

TSV: Neumann; Cornelius (6), Hertwig (1), Herbst (1), Tennert (4), Trippe (4), Rebbert (3), Hoffmann (5), Pavic (6), Weber (11/2).

SG Ruhrtal II klettert

SG Iserlohn-Sümmern - SG Ruhrtal II 26:42 (9:21). Mit dem Erfolg in Iserlohn eroberte die SG Ruhrtal II den zweiten Tabellenplatz. Grundlage dafür war eine sehr gute Leistung, besonders in Halbzeit eins, wo Ruhrtal II durch seine starke Deckung vor dem gut aufgelegten Keeper Max Schäfer kaum etwas zuließ. Außerdem präsentierte sich die Rapude-Sieben in der Offensive treffsicher. „Zur Halbzeit war die Partie schon so gut wie entschieden. Wir sind von Beginn an dominant aufgetreten und haben nach dem Seitenwechsel nichts mehr anbrennen lassen“, erklärte Ruhrtal-Coach Mathis Rapude.

SG Ruhrtal II: Schäfer, Stoffels; Kraas (2), Rosenberger (2), Flinkerbusch, Lehmenkühler (6), Hannappel (1), Steinke (4), Bornemann (10/3), Hesse (3), Schulte (7), Volmari (5), Tillmann (2).

Kreisliga A Lenne-Sieg: TV Schmallenberg - TuS Grünenbaum 29:29 (16:14). Für Absteiger TV Schmallenberg war es der erste Heimpunkt in dieser Spielzeit. Doch es wäre noch mehr drin gewesen. 30 Sekunden vor Schluss vergab der TVS beim Stand von 29:28 eine große Chance. Nach dem kassierten Ausgleich zum 29:29 hatte Mathis Beste mit dem Schlusspfiff die Chance auf den Siegtreffer, verwarf aber einen Siebenmeter. „Die Einstellung und die kämpferische Leistung waren top. Die Jungs wollten gewinnen und ein Sieg wäre auch verdient gewesen. Allerdings fehlte uns etwas die Cleverness“, erklärte Coach Dirk Winter.

TVS: Schauerte, Soppart; van Ackeren (3), Silberg, Knoche (2), Beste (8), Geuer (1), Gamm, May, Kaps, Schulte (6/2), Tajer (4), Flaßhar (2), Klauke (3).

