Trotz Sturz und kaputtem Helm: Jesse Schulte triumphiert

Bellwald/Sauerland. Was für ein Saisonfinale für Jesse Schulte. Der Downhill-Biker stürzt schwer, sichert sich aber trotzdem den Sieg in der Gesamtwertung.

In einem nervenaufreibenden Finale im schweizerischen Ort Bellwald sicherte sich Downhill-Pilot Jesse Schulte vom RC Victoria Neheim den Gesamtsieg des IXS Downhill Cup. und damit den größten Erfolg seiner bisherigen Karriere. Dabei musste das junge Talent mit Schmerzen alles geben, um seinen Titel erfolgreich ins Ziel zu retten.

Obwohl der Youngster mit sattem Vorsprung ins abschließende Rennwochenende ging, machte es Schulte noch einmal spannend. Während er im Vorlauf am Samstag mit dem vierten Platz alles unter Kontrolle hatte, machte ihm im Finale am Sonntag ein schwerer Sturz zu schaffen.

Durcheinander am Start stört Konzentration

Grund dafür war das Durcheinander vor dem Start des Rennens. Aufgrund der schlechten Wetterlage ging es für Schulte direkt nach dem Training per Lift hoch auf den Berg zum Start, In etwa 2000 Metern Höhe musste der Nachwuchsfahrer aus Neheim längere Zeit auf seinen Start warten. „Das hat mich in der Konzentration schon durcheinander gebracht, zumal es dort oben sehr windig und ziemlich kalt war“, so Schulte. Knapp zwei Stunden musste er in der ungemütlichen Atmosphäre ausharren, ehe es für ihn tatsächlich an den Start ging.

Jesse Schulte im spektakulären Anflug auf das Ziel im schweizerischen Bellwald. Foto: Thomas Schulte

Seinen Unfall hat er auch Tage später noch genau vor Augen. „In einer Einfahrt in ein ruppiges Steinfeld habe ich kurz nicht aufgepasst und bin hart zu Boden gegangen“, sagt er. Seitlich nach vorne flog Schulte über seinen Lenker und knallte auf seine linke Seite. „Im ersten Moment habe ich gedacht, dass ich sofort weiterfahren kann. Dann habe ich die Schmerzen aber doch gespürt“, beschreibt er die Momente nach dem Missgeschick.

Nach Rücksprache mit der Bergrettung machte sich Schulte aber wieder auf die Piste und fuhr das Rennen unter Schmerzen zu Ende. Mit kaputtem Helm und Schmerzen kam Schulte als Letzter des Rennens ins Ziel und sicher sich mit dem zehnten Platz im abschließenden Rennen der Serie wertvolle Punkte für die Gesamtwertung.

Bester von 39 Fahrern aus ganz Europa

In dieser lag er vor dem Deutschen Leif Kohlgruber und dem Bulgaren Roberto Vasiler. Der IXS Downhill Cup wurde in Pamporovo (Bulgarien), Semmering (Österreich), Winterberg (Deutschland) und Bellwald (Schweiz) ausgetragen. Insgesamt starteten in Schultes Kategorie 39 Fahrer aus ganz Europa. Unterstützt wird das Mitglied der Neheimer vom Team SKS Sauerland NRW.

