Transfers: FC Arpe/Wormbach und SuS Langscheid holen Spieler

Sauerland. Die Fußballer des FC Arpe/Wormbach und des SuS Langscheid/Enkhausen haben jeweils neue Spieler für die kommende Saison verpflichtet.

Kurz vor beziehungsweise kurz nach dem Re-Start in den heimischen Fußball-Ligen werden die nächsten personellen Veränderungen in den Aufgeboten der Sauerländer Fußballer öffentlich. So verstärken sich unter anderem Landesligist FC Arpe/Wormbach und Bezirksligist SuS Langscheid/Enkhausen. Derweil hat Landesligist BSV Menden einen neuen Schlussmann verpflichtet.

In der Landesliga 2 kämpft der FC Arpe/Wormbach um den Klassenverbleib. Nach der 0:1-Heimniederlage gegen den SV 04 Attendorn bleibt die Mannschaft des am Saisonende scheidenden Trainers Jens Richter vorerst mit zwei Punkten Rückstand RW Hünsborn auf dem ersten Abstiegsplatz stecken, ist aber nach wie voller Hoffnung, das Saisonziel zu erreichen.

Nun hat das Team aus dem Schmallenberger Sauerland den nächsten Zugang für die kommende Spielzeit präsentiert: Im Sommer wechselt Pascal Rickert zum FC Arpe/Wormbach. Der 21-Jährige spielt aktuell noch für den A-Kreisligisten SG Reiste/Wenholthausen und ist sportlich in der Offensive zu Hause.

„Bundesliga des Sauerlandes“: Vassis kehrt nach Langscheid zurück

Unterdessen hat sich Landesligist BSV Menden, Ligagegner der Arpe sowie des SV Brilon, SV Schmallenberg/Fredeburg und von RW Erlinghausen, mit Dominik Hollmann vom Landesligisten SC Berchum/Garenfeld verstärkt. Er folgt damit auf Felix Hacker, der sich am Saisonende in Richtung Westfalenligist Holzwickeder SC verabschieden wird. „Wir freuen uns sehr, dass sich Dominik für uns entschieden hat. Er ist ein erfahrener, mitspielender Torwart“, sagte BSV-Trainer Kevin Hines über den 30-jährigen gebürtigen Hagener, der über reichlich überkreisliche Erfahrung verfügt. So spielte Hollmann in der Vergangenheit bereits unter anderen bei Hohenlimburg 10 und dem RSV Meinerzhagen.

In der Fußball-Bezirksliga 4, der „Bundesliga des Sauerlandes“, konnte der SuS Langscheid/Enkhausen bereits in der Vergangenheit auf Lionas Vassis bauen. Nun ist klar: Der 22-Jährige wird zur neuen Saison zum aktuellen Tabellenelften in den Sportpark Langscheid zurückkehren.

Noch bis zum Ende der nun laufenden Spielzeit ist Vassis, ehemaliger Juniorenspieler des Westfalenligisten SC Neheim, für den benachbarten Bezirksligisten FSV Werdohl (Staffel 5) aktiv. „Wir freuen uns sehr, dass ,Lio’ nach nur einem Jahr zu uns zurückkehrt. Er kennt den Verein, das Umfeld und die Liga bestens. Er wird unsere Defensive verstärken“, freute sich Niko Blüggel, Sportlicher Leiter der Langscheider, über den Transfer.

