„Transfermeister” TuS Voßwinkel angelt sich Abwehrhünen

Arnsberg-Voßwinkel. Mit seinen vielen Transfers macht Fußball-Bezirksligist TuS Voßwinkel aktuell auf sich aufmerksam. Jetzt steht der nächste Neue fest.

In der Fußball-Bezirksliga 4, der „Bundesliga des Sauerlandes”, ist der TuS Voßwinkel in die Kategorie „Kellerkind” einzuordnen. In der momentan aufgrund der Coronapandemie unterbrochenen Saison 2020/2021 rangiert der Klub aus dem „Dorf der schlauen Füchse” auf dem viertletzten Tabellenplatz – und kämpft um den Klassenverbleib. Wenn es um Spielerwechsel im Fußball-Sauerland geht, dann schwingt sich der TuS indes immer mehr zum „Transfermeister” auf.

Die Voßwinkeler haben jetzt mit Marlon Burgard vom A-Kreisligisten SV Hüsten 09 II den nächsten hoffnungsvollen Spieler verpflichtet. Dabei knüpft der TuS an seine emsigen Wechseltätigkeiten aus den vergangenen Wochen an: Unter anderem hatte der Klub zuletzt bereits Andreas Kehayoglou vom benachbarten Landesligisten SV Hüsten 09 für die kommende Saison geholt. Die erfahrenen Felix Greis und Philipp Völker verstärken die Voßwinkeler dagegen gar schon sofort im Abstiegskampf der „Bundesliga des Sauerlandes”.

Neues Talent in der „Bundesliga des Sauerlandes”

Mit Marlon Burgard von der Hüstener Landesliga-Reserve wechselt zur neuen Saison 2021/2022 nun ein Abwehrhüne in das Voßwinkeler Waldstadion. Der 21-Jährige misst 1,90 Meter Körperlänge und freut sich auf seinen Wechsel in die Bezirksliga 4: „Ich möchte den nächsten Schritt gehen und habe eine neue Herausforderung gesucht. Der Reiz, für eine erste Mannschaft zu spielen und nächste Saison in der ,Bundesliga des Sauerlandes' unterwegs zu sein, hat mich einfach gepackt. Für den Weg zum Klassenerhalt drücke ich den Jungs die Daumen”, sagt Burgard.

Insbesondere der Reifungsprozess Burghards hat derweil seinen neuen Verein von dessen Qualitäten insbesondere in der Defensive überzeugt. Mit dem SV Hüsten 09 steht Burgard in der Kreisliga A Arnsberg auf Tabellenplatz elf.

„Marlon hat als Innenverteidiger beim SV Hüsten 09 II in den vergangenen zwei Jahren eine tolle sportliche Entwicklung im Seniorenbereich genommen. Nun will er bei uns den nächsten Schritt gehen, und darauf freue ich mich sehr. Sportlich und charakterlich passt er super in das Vereinskonzept des TuS”, erklärt Niklas Wenzel, Sportlicher Leiter des TuS Voßwinkel.