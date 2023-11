Tour de Okinawa: Team Sauerland landet einen Coup

Okinawa Zum Abschluss der Saison sorgten die Rad-Profis des Saris Rouvy Sauerland Teams bei der Tour de Okinawa in Japan für eine Überraschung.

Das Saris Rouvy Sauerland Team hat sich bei der „Tour de Okinawa“ in Japan noch mal ganz stark präsentiert und belohnte sich mit dem Sieg von Julian Borresch in der U23-Kategorie. Der 21-jährige belegte nach 200 Kilometern mit Start und Ziel in Nago den 7. Platz in der Gesamtwertung. Sieger des japanischen Klassikers wurde bei seinem Heimrennen Maskat Yamamoto.

Alle Sauerländer Fahrer versuchen es an der Spitze

Bevor Borresch in die Offensive ging, hatten sich alle anderen Sauerländer an der Spitze gezeigt. Erst fuhr der Schweizer Dominik Weiss in in einer Ausreißergruppe. Nachdem diese wieder vom Feld geschluckt wurde, unternahm der Nordenauer Lennart Voege mit fünf weiteren Rennfahrern einen Angriff. Dieser sollte erst nach knapp 150 Kilometern beendet sein.

„Lennart hat es knapp 25 Kilometer vor dem Ziel noch mal allein probiert, aber es war dann doch zu schwer. Julian Borresch hatte den ganzen Tag im Feld gelauert und schaffte dann im Finale den Sprung in die entscheidende Gruppe. Alle Sauerländer sind das Rennen bei starkem Regen und Sturm zu Ende gefahren. Eine tolle Gesamtleitung des Teams“, sagte der Sportliche Leister Heiko Volkert nach dem Rennen. Unter seiner Leitung nahmen neben Borresch, Voege und Weiss noch Jan Marc Temmen und Jonathan Rottmann am letzten Rennen des Teams in diesem Jahr teil.

