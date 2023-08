Radsport Titmaringhausen: Das bietet Drei-Täler-Marathon in Medebach

Medebach-Titmaringhausen. Der Drei-Täler-Marathon in Medebach-Titmaringhausen wird am Samstag, 2. September, durchgeführt. Das bietet das beliebte Mountainbike-Event.

Die Nutrixxion-Marathon-Trophy biegt in die Zielgerade ein. Das vorletzte Rennen des Wettbewerbs, der Drei-Täler-Marathon in Medebach-Titmaringhausen, wird am Samstag, 2. September, 10 Uhr, durchgeführt.

Die Kooperation des Sportvereins Rot-Weiß Titmaringhausen auf NRW-Seite und dem Radwerk Upland auf hessischer Seite bewährt sich im Zuge des Mountainbike-Rennens seit vielen Jahren, und so hat sich der Drei-Täler-Marathon zu einer festen Veranstaltung etabliert. Auch diesmal haben sich die Organisatoren einige Verbesserungen überlegt: Neu in diesem Jahr ist unter anderem ein knackiger Trail in der Einführungsrunde.

Der alte Kirchenpfad durch den Twedberg verspricht eine rasante Abfahrt über Stock und Stein zur Vogelstange. Aber auch sonst hat die Strecke viel zu bieten. Da in Titmaringhausen die asphaltierten Straßen meist in den Tälern enden, prägen Feld-, Wald- und Wiesenwege sowie einige Singletrails die Rennstrecke. Einzigartige Fernblicke von Titmaringhausens Hausbergen Krutenberg und Pön versprechen weiteren Fahrgenuss.

Diesmal gibt es für die drei Erstplatzierten jeder Altersklasse eine Eintrittskarte zum neu eröffneten Skywalk über Willingens Sprungschanze zu gewinnen. Eine begrenzte Anzahl von Zusatzkarten können zum Vorzugspreis von zehn Euro von den teilnehmenden Radsportlern zusätzlich vor Ort erworben werden. Im Rennen gibt’s die Kurzdistanz über 33 Kilometer und 945 Höhenmeter, die Mitteldistanz über 59 km und 1605 Höhenmeter oder die Langstrecke mit 86 km und 2269 Höhenmetern. Am Sonntag folgen Nachwuchsrennen.

