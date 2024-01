Thiemann in die Oberliga: SC Neheim verliert Leistungsträger

Bei der Arnsberger Hallenfußball-Stadtmeisterschaft wirbelt Johannes Thiemann (am Ball) zuletzt noch in der Halle, jetzt steht fest, dass der Offensivakteur des SC Neheim den Westfalenligisten zur neuen Saison verlässt.

Leistungsträger Johannes Thiemann wird Fußball-Westfalenligist SC Neheim im Sommer verlassen. Den 24-Jährigen zieht es in die Oberliga Westfalen: Thiemann wechselt zur SG Finnentrop/Bamenohl.

Wie der Oberligist in einer Mitteilung erklärte, schätze man am Neheimer insbesondere seine Fähigkeiten im „Box-to-Box-Spiel“ sowie die „Laufstärke und Tempodribblings“ des schnellen Offensivspielers. „Durch seine Beidfüßigkeit ist ,Joe‘ darüber hinaus flexibel einsetzbar“, betonte die SG Finnentrop/Bamenohl.

Mit „Joe“ Thiemann verliert der SC Neheim am Ende der laufenden Spielzeit einen wichtigen Führungsspieler, der in der bislang so katastrophal verlaufenen Saison 2023/2024 ein Lichtblick im Team von Trainer Alex Bruchhage ist. Erst 14 Tore hat das Schlusslicht der Westfalenliga 2 bisher in der Liga erzielt, mit acht markierten Treffern zeichnet sich Johannes Thiemann für mehr als die Hälfte dieser Tore verantwortlich. Bereits seit dem Sommer 2018 spielt der frühere Juniorenfußballer unter anderem von Red Bull Salzburg, des FC Bayern München und von Borussia Dortmund im Binnerfeld.

„Wir kennen Johannes aus den vielen Duellen mit dem SC Neheim in der Vergangenheit, und er ist uns dadurch im Gedächtnis geblieben, weil er unsere Abwehrreihen regelmäßig vor große Herausforderungen gestellt hat. Wir haben dann den Kontakt zu ihm aufgenommen und freuen uns, dass uns dieser super ausgebildeter Offensivallrounder die Zusage gegeben hat. An das Oberliga-Niveau wird er sich schnell anpassen können“, erklärte Simon Machula, Sportlicher Leiter der Spielgemeinschaft, der sein Amt in der neuen Saison bekanntlich an Jan Hüttemann, Noch-Trainer des Bezirksligisten SV Hüsten 09, weiterreicht.

