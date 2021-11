Team SKS Sauerland NRW: Wieso Leistungsträger Knolle bleibt

Sauerland. Leistungsträger Jon Knolle hat bei den Radprofis des Teams SKS Sauerland NRW eine starke Saison hinter sich. Der 22-Jährige hat ehrgeizige Ziele.

Mit Jon Knolle hat nun einer der aktuellen Leistungsträger im Team SKS Sauerland NRW seinen Vertrag um ein Jahr verlängert. Der Radprofi bleibt dem heimischen Rennstall damit erhalten.

Der tempofeste Westfale setzt im Jahr 2022 alles auf den Radsport, wie das Team SKS Sauerland NRW verkündet. Jon Knolle will unbedingt den Weg in die World Tour schaffen – und scheint sich hier auf einem sehr guten Weg zu befinden. „Erste Gespräche mit großen Teams laufen in dieser Richtung. Wir hoffen, Jon auf dem Weg weiterzuhelfen. Er hat in den letzten Monaten einen riesigen Leistungssprung gemacht und das Zeug für die ganz großen Rennen“, sagt Trainer Wolfgang Oschwald, der auch Sportlicher Leiter des Teams SKS Sauerland NRW ist.

Jon Knolle war in dieser Saison unter anderem Dritter bei der Deutschen Meisterschaft im Einzelzeitfahren geworden. Der 22-Jährige gilt vor allem als Zeitfahrspezialist. Im Rennen „Ronde van Drenthe“ belegte Knolle zudem einen beachtlichen neunten Platz.

