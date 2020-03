„Es war bislang ein guter Saisonstart“, sagt Jörg Scherf, Team-Manager vom Team SKS Sauerland NRW. „Wir haben uns bei der Mallorcarundfahrt gut verkauft. Auch das Trainingslager auf Malle hat uns weitergebracht.“ Für das Radsport-Bundesliga-Team geht es nun von Freitag, 6. März, bis Sonntag, 8. März, mit der „Tour of Rhodos“ weiter.

In Griechenland nahm die Mannschaft im Vorfeld der „Tour of Rhodos“ an einem Tagesrennen statt. Nach einer geschlossenen Mannschaftsleistung über 190 Kilometer belegte Per Christian Münstermann den neunten Platz im Massensprint. Trotz Sturz auf einer schnellen Abfahrt schaffte der 21-jährige Münstermann noch den Sprung in die Top 10. „Die Platzierung hat Per Christian mit einer Gehirnerschütterung und Abschürfungen teuer bezahlt. Wir hoffen alle, dass wir die Tour of Rhodos von Freitag bis Sonntag komplett antreten können“, sagt NRW-Landestrainer Wolfgang Oschwald. Neben Per Christian Münstermann und Johannes Hodapp werden Jon Knolle, Lukas Baldinger, Michel Giesselmann und Lars Kulbe an den Start gehen. Nur zum Training ist Johannes Adamietz mit in Griechenland. Nach gerade erst überstandenen Knieproblemen und wochenlanger Zwangspause will der Zugang weitere Trainingskilometer sammeln.

Belgien statt Taiwan

Neben der Teilnahme an der „Tour of Rhodos“ wollte das Team SKS Sauerland NRW auch bei der „Tour of Taiwan“ an den Start gehen. „Die Rundfahrt hätte eigentlich unseren älteren Fahrern als Formaufbau dienen sollen. Durch das Corona-Virus haben wir allerdings kurzfristig abgesagt. Das Risiko war uns zu groß“, erklärt Team-Manager Heiko Volkert. Stattdessen geht die Mannschaft im belgischen Roeselare beim „Großen Preis“ an den Start.