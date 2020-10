Team SKS Sauerland NRW glänzt zum Kehraus in Italien

An den Start gingen insgesamt 30 Mannschaften mit 150 Fahrern aus 15 Nationen.

Das Team aus dem Sauerland startete bei der Rundfahrt „Giro della Regione Friuli Venezia“ in der Besetzung Lars Kulbe, Johannes Hodapp, Michiel Stockmann, Abram Stockmann und Johannes Adamietz mit einen 15. Platz im Zeitfahren über 25 Kilometer.

Für den ersten Paukenschlag sorgte dann Sprinter Lars Kulbe auf der zweiten Etappe. Im packenden Finale spurtete Kolbe nach 145 Kilometern hinter dem Polen Szymon Krawczyk (Team CCC) und dem Dänen Niklas Larsen (Team Uno X) auf Platz drei. Während der enge und kurvige Kurs der zweiten Etappe eher flach war, ging es am dritten Abschnitt in die Berge. Auf den 160 Kilometern rund um Udine mussten die Fahrer mehrere Bergwertungen bezwingen. Bester SKS-Fahrer war Johannes Adamietz auf Platz 15. Adamietz hatte am Ende 2:45 Minuten Rückstand auf den Norweger Andreas Leknessund (Uno X).

Zum Abschluss der Rundfahrt zeigte sich Nationalfahrer Johannes Hodapp in Top-Form und sprintete nach knapp 140 Kilometern in Martignacco auf Platz acht. Pech hatte Lars Kulbe. Bei einem Sturz kugelte er sich die Schulter aus.

Gesamtsieger wurde der Norweger Andreas Leknessund. Bester Sauerländer war Johannes Adamietz auf Platz 13. In der Mannschaftswertung belegte das Team SKS Sauerland NRW Platz neun.