Team SKS Sauerland NRW dominiert zum Bundesliga-Kehraus

„Wir sind generell zufrieden“, lautet die kurze Saisonbilanz von Jörg Scherf, Team-Manger der Radsport-Mannschaft SKS Sauerland NRW. Zum Abschluss der Bundesligasaison hat das Team noch einmal seine große Qualität unter Beweis gestellt

In Ilsfeld-Auenstein bei Heilbronn machte die Mannschaft SKS Sauerland NRW mit dem Tagessieg den dritten Platz in der Bundesliga perfekt. Zudem gewann Michiel Stockmann die Berg- und Sprintwertung und sicherte sich damit jeweils auch Platz eins in den beiden Wettbewerben. „Da haben die Jungs noch einmal richtig Gas gegeben“, lobt Jörg Scherf. „Platz drei in der Gesamtwertung ist in Ordnung. Schließlich haben auch nur drei Bundesligarennen stattgefunden.“

Über 165 bergige Kilometer

Das Abschlussrennen ging auf dem 8,1 Kilometer langem Rundkurs über knapp 165 bergige Kilometer. Im Sprint eines kleinen Feldes siegte am Ende Michel Heßmann vom niederländischen Jumbo Visma Team vor seinem Mannschaftskollegen Maurice Ballerstedt und Jakob Geßner (rad-net Rose Team). Christian Koch (Lotto-Kern Haus) festigte mit Platz vier den Gesamtsieg in der Einzelwertung. Bester SKS-Fahrer war Abram Stockmann auf Rang fünf.

Jetzt läuft bei den Verantwortlichen vom Team SKS Sauerland NRW die Kaderplanung für die kommende Saison. Zur aktuellen Mannschaft gehören unter anderem die Hüstener Zwillinge Louis und Joann Leinau sowie die Nationalmannschaftsfahrer Johannes Hodapp und Johannes Adamietz. Als Zugänge stehen die U19-Fahrer Tim Neffgen (Aachen), Ole Theiler (Krefeld), Julian Borresch (Gummersbach) und Max Eisser (Team Rose NRW) fest. „Mit den vier Talenten hätten wir 17 Fahrer im Kader. Wir planen aber nur mit zwölf oder 13 Fahrern“, erklärt Scherf. „Die Entscheidung, wie der Kader endgültig für 2021 aussehen wird, fällt in den nächsten Wochen.“

30 internationale Renntag

Die Mannschaft hat während der Corona-Pandemie nicht nur in der Bundesliga, sondern auch bei zahlreichen Rennen im Ausland überzeugt. „Es war ein Notprogramm, was in den vergangenen Wochen stattgefunden hat. Wir hatten insgesamt 30 internationale Renntage und dabei hat die Mannschaft für unser Niveau hochwertige Leistungen gezeigt“, fasst Scherf die Saison zusammen.

Mit dem dritten Platz in der Radsport-Bundesliga hat das Team nun noch einmal ein Ausrufezeichen gesetzt. Scherf: „Dadurch dürften sich zumindest unsere Chancen, im kommenden Jahr nach 2018 wieder an der Deutschland Tour teilnehmen zu dürfen, nicht verschlechtert haben.“