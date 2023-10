Team Sauerland: Neuer Namensgeber aus dem HSK – Kapitän geht

Eslohe/Arnsberg. Die Rad-Profis des Teams Sauerland erhalten als Equipe ab dem 1. Januar 2024 erneut einen neuen Teamnamen. Derweil verabschiedet sich der Kapitän

Die sich mitunter schnell verändernden Bedingungen in der Welt des Profi-Radsports machen vor kaum einem Team Halt, weder in der World Tour, noch bei den Pro- und Kontinental-Mannschaften. Und so wird das aktuell als Saris Rouvy Sauerland Team geführte Team mit Sitz in Eslohe und Arnsberg ab dem 1. Januar 2024 wieder einen neuen Namen erhalten und dann Rembe Pro Cycling Team Sauerland heißen.

Das heimische Unternehmen Rembe aus Brilon ist neuer Haupt- und Titelsponsor der Equipe aus dem Hochsauerlandkreis. Rembe GmbH Safety+Control ist als Weltmarktführer spezialisiert auf Sicherheitssysteme zur Vermeidung von Überdruck und Explosionen in nahezu allen Industrien. „Wir freuen uns riesig, dass wir eine enge und langfristige Partnerschaft mit einem erfolgreichen Unternehmen wie Rembe abschliessen konnten. Die schon seit längerem bestehende Beziehung wird hiermit auf eine neue Ebene gehoben“, sagt Heiko Volkert, Teammanager der Sauerländer Mannschaft.

Die Vereinbarung mit dem Sauerländer Traditionsunternehmen gilt laut Aussage des Radsport-Teams vorerst bis 2026. Stefan Penno, Rembe-Geschäftsführer, freut sich auf die Zusammenarbeit: „Rennradfahren steckt in der Rembe-DNA. Mein Vater und ich sind schon in den Achtzigerjahren viel gefahren. Die Höhepunkte waren zwei Langstrecken von Brilon nach Bozen mit entsprechenden Alpenüberquerungen.“

Dominik Bauer (rechts), hier mit Teamkollege Julian Borresch, verlässt das Team aus dem Sauerland. Foto: Verein

Bernd Sudhoff, Geschäftsführer der Schwestergesellschaft Rembe Kersting GmbH, ergänzt: „Wir wollen auch unsere Rembe-Familienmitglieder (RFM) mit diesem Engagement dazu bewegen,sich mehr zu bewegen. Radfahren ist so ziemlich das Gesündeste, was man seinem Körper und Geist antun kann. Selbst Firmengründer Bernhard Penno sitzt mit 82 Jahren immer noch auf dem Rennrad und fährt manch einem 30-Jährigem locker davon.“

Kapitän Dominik Bauer tritt kürzer

Als Team Sauerland NRW war die Equipe 2016 aus der Taufe gehoben worden. 2020 folgte die Umbenennung in Team SKS Sauerland NRW, 2022 dann in Saris Rouvy Sauerland Team. „Saris und Rouvy tauchen beide nicht mehr im Titel auf, bleiben aber als Material- beziehungsweise Co-Sponsoren dabei“, erklärt Jörg Scherf, ebenso Teammanager. Es sei ein „seichter Übergang“ zum neuen Hauptsponsor Rembe gewesen: „Die ersten Treffen haben schon viel frischen Wind reingebracht, und unsere Visionen sind dieselben. Das motiviert uns.“

Die Rad-Profis werden zur neuen Saison definitiv einen neuen Kapitän haben, denn der Münsterland Giro am Tag der Deutschen Einheit war Dominik Bauers Abschied. „Dominik will nur noch kleinere Rundstreckenrennen fahren und sich auf seinen Hauptjob konzentrieren“, sagt Scherf.

Die Verpflichtung Bauers war im November 2022 publik geworden. Der Rheinländer hatte bei den insgesamt tollen Auftritten des Sauerländers Team bei der Deutschland Tour auch bei den Etappen von Kassel nach Winterberg und von Arnsberg-Neheim nach Essen zuletzt krankheitsbedingt indes nicht sein volles Potenzial auf die Straße bringen können. Gleichwohl bedauern Scherf und Volkert den feststehenden Abgang Bauers.

