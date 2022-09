TC BW Sundern: Preisgeldturnier mit Toptalent als Zugpferd

Tritt in Sundern an: Toptalent Max Schönhaus, hier bei der ITF World Tennis Tour Juniors in Hamburg.

Sundern. Das Preisgeldturnier des TC BW Sundern am 24./25. September wartet mit einem hochtalentierten Teilnehmer (15) auf – der an Position eins startet.

Mit einem heimischen Zugpferd allererster Güte an der Spitze richtet der Tennisclub Blau-Weiß Sundern an diesem Wochenende seine TC BW Sundern Open 2022 aus. Max Schönhaus, das erst 15-jährige Toptalent aus dem benachbarten Ense, das für den TC BW Soest aufschlägt, startet auf der Tennisanlage in der Settmecke.

Sundern: Das ist der Turnier-Fahrplan

Das DTB-Turnier der Kategorie A7 (Preisgeld: 500 Euro) wird am Samstag, 24., und am Sonntag, 25. September, ausgetragen. 16 Spieler treten im Teilnehmerfeld an und werden zunächst am Samstag in den Achtel- und Viertelfinalspielen versuchen, ihr Können unter Beweis zu stellen. An diesem Sonntag folgen schließlich die beiden Halbfinalpartien sowie das Endspiel des Turniers.

An Position eins des Starterfeldes geht Max Schönhaus (TC BW Soest) in das Turnier. Der 15-Jährige zählt zu den Ausnahmetalenten im westfälischen Tennis und trainiert unter anderem bei Martina Struff, Mutter von Tennis-Profi Jan-Lennard Struff (derzeit Nummer 131 der ATP-Weltrangliste) und Kreistrainerin im HSK.

Sein erstes Spiel in Sundern bestreitet Schönhaus, der Profi werden will, am Samstag gegen 12.30 Uhr. An Position zwei startet der Ex-Soester Jörg Bornemann (STK Arnsberg 07). Gastgeber TC BW Sundern schickt Marcel Lisewski und Lennart Bölling ins Rennen. „Wir freuen uns auf zahlreiche Besucher. Wir werden Spitzentennis zu sehen bekommen“, freut sich Turnierleiter Frank Wälter.

Parallel zum Preisgeldturnier findet am Wochenende ein Leistungsklassenturnier für Herren, Herren 30, 40 und 50 statt. Der Eintritt zu beiden Veranstaltungen ist frei.

