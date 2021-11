Max Szafranski wird auch in der kommenden Saison beim Fußball-Bezirksligisten SG Bödefeld/Henne-Rartal an der Linie stehen.

Fußball Szafranski bleibt in Bödefeld: „Wir planen langfristig“

Winterberg. Platz 5, 21 Punkte, erst eine Pleite: Das hatte eigentlich keiner von der SG Bödefeld/Henne-Rartal erwartet. Nun gibt es neue positive News.

Die SG Bödefeld/Henne-Rartal ist das Überraschungsteam in der bisherigen Spielzeit in der Fußball-Bezirksliga 4. Mit 21 Punkten steht die SG nach zwölf Spieltagen der „Bundesliga des Sauerlandes“ für viele überraschend gut da. Nun hat Trainer Max Szafranski seinen Vertrag in Bödefeld verlängert.

Sie haben nun bei der SG Bödefeld/Henne-Rartal ihren Vertrag als Trainer verlängert. Wie kam es dazu?

Wir planen da grundsätzlich langfristig, die Zusammenarbeit mit Vorständen und Mannschaft läuft gut.

Ihre Mannschaft gilt als eine der positiven Überraschungen in dieser Saison. Nach dem starken Start haben Sie aber bereits vor Rückschlägen gewarnt, die es in der Zwischenzeit gab. Wie ist ihr Team damit umgegangen?

Die genannten „Rückschläge“ sind eine Niederlage und zwei ärgerliche Unentschieden mit spätem Ausgleich, jeweils auswärts. Wir wissen die jeweiligen Umstände zu bewerten und lassen uns davon nicht in unserer grundsätzlichen Idee und Einstellung beeinflussen. Entsprechend gut ist die Mannschaft damit umgegangen.

Was macht Ihr Team bisher besonders gut? Wo sehen Sie, auch mit Blick auf die Vertragsverlängerung, noch Bedarf?

Besonders gut war nach schwacher Vorbereitung und schlechtem ersten Spieltag, dass wir uns als Mannschaft in die Saison gearbeitet haben und alle gemeinsam an einem Strang ziehen. In manchen Phasen einiger Spiele könnten wir mit besserer Kontrolle und Dominanz im Spielaufbau auftreten.

