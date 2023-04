SVO/Grafschaft: Derbysieg gegen Winterberg dank Schneider

Medebach-Oberschledorn. Der SV Oberschledorn/Grafschaft bleibt die Mannschaft der Rückrunde in der Bezirksliga 4. Auch das Derby gegen Winterberg gewann das Team.

Der SV Oberschledorn/Grafschaft setzte seine Erfolgsserie in der Fußball-Bezirksliga 4 fort und gewann das Derby gegen die SG Winterberg/Züschen. Sven Schneider erzielte beim 2:1 (1:0)-Heimsieg beide Treffer (14./74.).

„Über das gesamte Spiel gesehen, war es ein verdienter Sieg“, sagte Patrick Linn, Co-Trainer der Gastgeber. „Zur Halbzeit hätten wir höher führen können, aber wir haben einige Chancen nicht genutzt.“ Dem stimmte Winterbergs Coach Marc Steinhausen zu.

„Wir sind in der ersten Halbzeit gar nicht ins Spiel gekommen“, sagte er. Erst die eine oder andere Umstellung zahlte sich aus. „Wir haben Oberschledorn am Rande des Remis’ gehabt, aber in Summe ist das Ergebnis nicht unverdient“, sagte Steinhausen. Justin Schneider traf für die Gäste in der 57. Minute zum zwischenzeitlichen Ausgleich.

Die Aufstellungen

SVO/Grafschaft: D. Gerbracht; Sauer, R. Mütze, J. Gerbracht (68. Krull), Padberg, L. Gerbracht, Schneider (78. S. Mütze), Butterwegge, Guntermann, Illmer, Hundertpfund.

SG Winterberg/Züschen: Wichmann; Biskoping, Peplinski, Soares Pinheiro (78. Cordes), Steinhausen, Lai (56. Abu Affan), Lange, Schneider, Goldkuhle, Jacob, Oberließen.

