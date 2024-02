SV Schmallenberg/Fredeburg holt Spieler vom VfL Berleburg

Schmallenberg Fußball-Landesligist SV Schmallenberg/Fredeburg hat seinen ersten Neuen für die kommende Saison verpflichtet – aus der Bezirksliga 4.

Der 23-jährige Mittelfeldspieler spielte in der Jugend bei den Sportfreunden Siegen und beim TuS Erndtebrück und ist auf mehreren Positionen einsetzbar. Aktuell ist er beim VfL Bad Berleburg aktiv. „Der Kontakt besteht schon seit einiger Zeit, der Wechsel kam aber aufgrund einer Verletzung von Vadim erst jetzt zustande“, erklärte der SV Schmallenberg/Fredeburg auf seinem Internetauftritt. Die Schmallenberger sind in der Landesliga 2 Tabellenachter und starten am Samstag, 10. Februar, 16 Uhr, mit dem Heimspiel gegen den TuS Sundern in die zweite Saisonphase der Liga.

Unter anderem Trainer Merso Mersovski (rechts) begrüßt Zugang Vadim Hafner (mittig) am Wormbacher Berg beim SV Schmallenberg/Fredeburg. Foto: Verein / WP

