SV Hüsten 09: Zwei Spieler mit ganz besonderer Torgier

Arnsberg-Hüsten. Rundum gelungener Sonntag für den SV Hüsten 09. Gegen den VfL Bad Berleburg sorgen zwei Spieler für klare Verhältnisse.

Die gröbsten Sorgen erst einmal abgeschüttelt, das Torverhältnis fast ausgeglichen und dabei auch spielerisch über weite Phasen überzeugt. Für den Fußball-Landesligisten SV Hüsten 09 hätte der Sonntag gar nicht besser laufen können. Gegen den VfL Bad Berleburg setzten sich die Hüstener souverän mit 5:1 (2:1) durch – und hätten dabei sogar noch deutlich gewinnen können.

Hüsten macht es unnötig spannend

Doch für SV-Trainer Jörg Fischer war das nach der Partie gar kein Problem. „Das war heute eines dieser wichtigen Spiele für uns die wir gewinnen müssen, und das haben wir geschafft“, freute sich Fischer nach dem klaren Erfolg über die oft überforderten Gäste aus dem Wittgensteiner Land. Diese kamen zu keinem Zeitpunkt als Sieger in Frage, auch wenn das Halbzeitergebnis etwas anders vermuten ließe. „Das Gegentor war vollkommen unnötig“, ärgerte sich Fischer. Nachdem der wieder einmal sehr überzeugende Robin Baldur die Hüstener mit 2:0 in Führung gebracht hatte (26., 36.), konnten die Gäste nach einem Fehler im Aufbau den zwischenzeitlichen Anschluss durch Alex Koch (37.) erzielen.

Im zweiten Abschnitt aber lief die Partie in der Großen Wiese wieder nur auf ein Tor. Kurz nach Wiederanpfiff sorgte ein Doppelschlag der Hüstener durch Christopher Gierse (49.) und Robin Baldur (54.) für die Vorentscheidung. Nur sieben Minuten später sorgte Gierse für den Endstand (61.).

Musste sich einzig über die Chancenverwertung ein wenig ärgern: Hüstens Trainer Jörg Fischer. Foto: Georg Giannakis

Mehr Tore für Hüsten wären möglich gewesen

In den letzten 30 Minuten der ungleichen Begegnung hatte die Fischer-Elf noch einige gute Abschlüsse, ein Tor sollte allerdings nicht mehr gelingen. Trainer Jörg Fischer nahm das gelassen hin. „Klar kannst du am Ende noch das ein oder andere Tore mehr schießen, aber wir wollen zufrieden sein. Die Mannschaft hat das heute gut umgesetzt, was wir von ihr gefordert haben“, so der SV-Trainer.

Hüsten 09: Heppelmann - Yagli, Kampschulte, Zverotic, Gierse, Happe, M. Kern (74. Kern), Balder (69. Gutmann), Eickelmann (79. Schriek), Rodrigues Gomes (82. Perri), Zweimann. Tore: 1:0 (26.) Balder, Strafstoß, 2:0 (36.) Balder, 2:1 (37.) Koch, 3:1 (49.) Gierse, 4:1 (54.) Balder, 5:1 (61.) Gierse.