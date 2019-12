SV Hüsten 09 und BW Gierskämpen eröffnen die 43. Titelkämpfe

„Die Stadtmeisterschaft ist jedes Jahr ein Beweis dafür, dass der Amateurfußball lebt“, schreibt Harald Denz, 1. Vorsitzender des SV Herdringen, dessen Verein in diesem Jahr die Titelkämpfe ausrichtet, im Programmheft. Er trifft mit seiner Aussage ins Schwarze. Die Arnsberger Stadtmeisterschaft in der Sporthalle Große Wiese in Hüsten gehören zu den zuschauerträchtigsten Veranstaltungen während der Hallensaison im Sauerland.

Die 43. Auflage mit insgesamt 15 Mannschaften findet in diesem Jahr erstmals nur an drei Tagen statt (Freitag, 28. Dezember, bis Sonntag, 30. Dezember). „Wir wollten das Wochenende nutzen und haben deshalb zwei Vorrundengruppen auf den Samstag gelegt“, berichtet Michael Ternes von der Turnierleitung. „Außerdem gehen wir mit unserer Endrunde am Sonntag dem Pfiff Champion Masters des SC Olpe, wo die Finalspiele am Montag ausgetragen werden, aus dem Weg.“

SC Neheim Rekordsieger

Rekordsieger und Titelverteidiger ist der SC Neheim. Der Westfalenligist gewann im vergangenen Jahr das Endspiel gegen den SV Hüsten 09 mit 4:1 und sicherte sich damit bereits zum zwölften Mal die Hallenkrone in der Stadt Arnsberg.

Eröffnet werden die Titelkämpfe an diesem Freitag um 18 Uhr mit den Spielen der Vorrundengruppe A. Dort gehen Landesligist SV Hüsten 09, die A-Ligisten TuS Oeventrop, SG Holzen/Eisborn und TuS Rumbeck sowie B-Ligist FC BW Gierskämpen an den Start.

Im ersten Turnierspiel trifft der SV Hüsten 09, Tabellenneunter der Landesliga 2, auf B-Liga-Schlusslicht BW Gierskämpen. „Die Stadtmeisterschaft ist bei unseren Spielern sehr beliebt“, sagt Hüstens Abteilungsleiter Thomas Malachowski. „Ich bin überzeugt, dass wir trotz der zahlreichen verletzten Spieler eine motivierte und spielstarke Truppe aufbieten werden. Ich erwarte die Teilnahme an der Endrunde.“

Welsch vertritt Schnürch

Ebenfalls in die Endrunde einziehen wollen der TuS Rumbeck und TuS Oeventrop. Beide Mannschaften liegen zurzeit punktgleich mit jeweils 37 Punkten auf den Plätzen eins und zwei in der A-Liga Arnsberg. „Wir spielen mit einem gemischten Team und wollen uns gut verkaufen“, berichtet Dirk Schnürch, Coach des TuS Oeventrop, der bei den Titelkämpfen von seinem Co-Trainer Niklas Welsch vertreten wird. Nicht dabei sind unter anderem Philipp Rothenbusch, Janis Schulte und Frederic Lutter. In Bestbesetzung wird dagegen der TuS Rumbeck bei der Stadtmeisterschaft auflaufen. Die SG Holzen/Eisborn rechnet sich in der Vorrundengruppe A nach Auskunft von Trainer Dirk Hommel nur eine Außenseiterchance aus. „Wir wollen Spaß haben. Priorität hat für uns die Meisterschaft auf dem Feld“, sagt SG-Trainer Dirk Hommel, der mit seiner Mannschaft als Aufsteiger auf Rang acht in der A-Liga Arnsberg überwintert.

Jeweils der Erste und Zweite der drei Vorrundengruppen sowie die zwei besten Gruppendritten ziehen in die Endrunde am Sonntag, 29. Dezember, ein.

Der Spielplan

Freitag, 27. Dezember

Vorrunde

Gruppe A (ab 18 Uhr in der Sporthalle Große Wiese in Hüsten): SV Hüsten 09, FC BW Gierskämpen, TuS Rumbeck, TuS Oeventrop und SG Holzen/Eisborn.

SV Hüsten 09 - FC BW Gierskämpen

TuS Oeventrop - SG Holzen/Eisborn

TuS Rumbeck - SV Hüsten 09

SG Holzen/Eisborn - FC BW Gierskämpen

TuS Rumbeck - TuS Oeventrop

SG Holzen/Eisborn - SV Hüsten 09

FC BW Gierskämpen - TuS Rumbeck

SV Hüsten 09 - TuS Oeventrop

TuS Rumbeck - SG Holzen/Eisborn

TuS Oeventrop - FC BW Gierskämpen

So geht es weiter

Samstag, 28. Dezember

Vorrunde

Gruppe B (ab 13.30 Uhr in der Sporthalle Große Wiese in Hüsten): SC Neheim, DJK GW Arnsberg, SG Herdringen/Müschede, TuS Niedereimer und FC Neheim-Erlenbruch.

Gruppe C (ab 17 Uhr in der Sporthalle Große Wiese in Hüsten): TuS Voßwinkel, TuS Bruchhausen, Türkiyemspor Neheim-Hüsten, SV Arnsberg 09 und SV Bachum/Bergheim.

Sonntag, 29. Dezember

Endrunde

ab 14 Uhr in der Sporthalle Große Wiese in Hüsten mit den jeweils drei Gruppenersten und Gruppenzweiten sowie den zwei besten Gruppendritten.