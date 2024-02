SV Brilon und FC Arpe/Wormbach gleich vor schweren Aufgaben

Sauerland Zum Rückrundenauftakt der Fußball-Landesliga 2 will RW Erlinghausen seine Erfolgserie fortsetzen. Die Spiele der HSK-Teams.

Die Fußball-Landesliga 2 startet an diesem Samstag, 10. Februar, mit dem 16. Spieltag in die Rückrunde. Gleich zum Auftakt haben die beiden heimischen abstiegsgefährdeten Teams des SV Brilon und FC Arpe/Wormbach ganz schwere Aufgaben zu lösen. Der SVB muss beim Tabellenzweiten Hohenlimburg 10 antreten, während das Schlusslicht beim Tabellenvierten BSV Menden gastiert. Der Tabellenfünfte RW Erlinghausen will mit einem Heimsieg gegen den Vorletzten SC Drolshagen dem Spitzenquartett auf den Fersen bleiben.

RW Erlinghausen - SC Drolshagen (Samstag, 16 Uhr, Hans-Watzke-Stadion). Die Rot-Weißen wollen die im letzten Teil der Hinrunde gestartete Erfolgsserie mit sieben ungeschlagenen Spielen fortsetzen. Die Bilanz gegen die Kicker aus dem Kreis Olpe spricht mit sechs Siegen aus acht Spielen eine deutliche Sprache für RWE. Doch Trainer Michael Mantasl warnt: „Drolshagen spielt sehr kompakt und versucht mit schnellen Kontern gefährlich zu werden. Für uns gilt es jetzt wieder in den Wettkampfmodus zu schalten.“ Fraglich ist der Einsatz des Spielertrainers Mantasl selbst und ebenso von Malte Kriesche (beide grippegeschwächt). Top-Techniker Bilal Akgüvercin befindet sich im Aufbautraining.

BSV Menden - FC Arpe/Wormbach (Samstag, 16 Uhr, Huckenohl-Stadion). Krasser Außenseiter sind die mit nur vier Punkten auswärtsschwachen Gäste, die seit Mitte Oktober 2023 aus sechs Spielen keinen Punkt mehr geholt haben. „Mit dem BSV Menden treffen wir auf einen richtig starken Gegner, der bis zum Schluss um den Titel mitspielt. Die Vorbereitung war aufgrund des geringen Kaders natürlich nicht optimal“, sagt FC-Trainer Enrico Ledda, der auf Lasse Strotmann und Can Üzer (gesperrt) verzichten muss.

Mehr zur Fußball-Landesliga 2:

Hohenlimburg 10 - SV Brilon (Samstag, 15 Uhr, Erich-Berlet-Stadion). Im Hinspiel hat der SVB mit dem 3:2-Heimsieg dem Titelaspiranten eine von nur zwei Niederlagen beigebracht. Daher brennen die Kicker aus Hagen-Hohenlimburg auf Revanche. „Wir wissen, dass die Aufgabe in Hohenlimburg nicht einfach ist. Wir haben aber im Hinspiel gezeigt, dass wir an einem guten Tag auch gegen die starken Gegner überraschen können“, sagt SVB-Trainer Benedikt Brüne, der Emre Pistofoglu und Julius Brüne ersetzen muss.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Arnsberg