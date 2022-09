SV Brilon im Krisenduell gegen Arpe mit leichtem Heimvorteil

Brilon. Der SV Brilon erwartet am Sonntag um 15 Uhr im Rembe-Sportpark den FC Arpe/Wormbach. Diese Zeitung nennt zuvor fünf Fakten zur Partie.

Pünktlich zur Michaelis-Kirmes in Brilon steht das zweite HSK-Duell in der Fußball-Landesliga 2 in dieser Saison an. Dabei erwartet der SV Brilon am Sonntag um 15 Uhr im Rembe-Sportpark den FC Arpe/Wormbach zu einer Art Krisenduell. Diese Zeitung nennt zuvor fünf Fakten zur Partie.

Die Ausgangslage

Beide Teams haben sechs Punkte auf dem Konto. Der SV Brilon ist Tabellenzwölfter, und der FC Arpe/Wormbach liegt auf dem ersten Abstiegsrang. Sowohl der SVB (0:2 beim TSV Weißtal) als auch der FC Arpe/Wormbach (1:2 gegen RW Hünsborn) haben am vergangenen Sonntag gegen direkte Mitkonkurrenten im Abstiegskampf verloren und dabei schlechte Leistungen abgeliefert. Von einer Krise will SVB-Trainer Paul Bender aber überhaupt nichts wissen: „Wir haben nach zuvor recht guten Spielen jetzt ein schlechtes abgeliefert. Da kann man doch nicht von einer Krise sprechen“, sagt er.

Beim FC Arpe/Wormbach ist man vor allem über die Art und Weise, wie sich die Mannschaft in den beiden vergangenen Partien verkauft hat, enttäuscht. „Wir haben bei Westfalia Soest und zu Hause gegen RW Hünsborn sehr schlecht gespielt. Das ist ein Fakt. So kenne ich die Mannschaft nicht, da war überhaupt keine Gegenwehr zu erkennen. Die Kommunikation fehlte, und auch das Zweikampfverhalten war enttäuschend. Ich bin aber nach einer guten Trainingswoche voller Hoffnung, dass wir in Brilon den Bock umstoßen“, sagt Co-Trainer Daniel Kompernass, der den am Wochenende verhinderten Chefcoach Jens Richter vertritt.

Die Heim- und Auswärtsbilanz

Der SV Brilon ist auch in dieser Saison zu Hause stark und hat seine bisherigen drei Heimspiele nicht verloren. Gegen SuS Bad Westernkotten (1:1) und BSV Menden (2:2) wurde jeweils ein Punkt geholt, und gegen den Kiersper SC wurde 3:0 gewonnen.

Der Fußball-Landesligist FC Arpe/Wormbach verliert sein Spiel beim SV Westfalia Soest mit 0:8. Spieler wie Robin Bönner (vorne) können es nicht fassen. Foto: Falk Blesken

Wesentlich schlechter sieht es beim FC Arpe/Wormbach aus, der in der Fremde schon dreimal verlor. Gegen Tabellenführer SV 04 Attendorn (1:2) und den Sechsten RW Lüdenscheid (0:2) gab es knappe Niederlagen, in Soest wurde man abgeschossen (0:8).

Die direkten Duelle

In der vergangenen Landesligasaison gewannen beide Teams ihre Heimspiele jeweils mit 3:0. In der Bezirksliga 4 gab es 20 Duelle. Davon hat der FC Arpe/Wormbach zehn und der SV Brilon fünf gewonnen. Fünf Mal gab es keinen Sieger.

Die Personalien

Beim SV Brilon hat Trainer Paul Bender beim Pokalspiel unter der Woche in Schmallenberg den einen oder anderen geschont. Es waren Spieler im Einsatz, die zuletzt nicht so viele Einsatzzeiten bekommen haben. Angeschlagen sind Abwehrchef Patrick Rummel und Stürmer Maik Spiekermann.

Beim FC Arpe fehlen neben den Langzeitverletzten Marco Entrup und Andre Siepe.

Die Trainerstimmen

„Das ist gegen einen direkten Mitkonkurrenten ein ganz wichtiges Spiel, das wir nicht verlieren dürfen. Wir müssen uns wieder auf unsere Stärken besinnen und unsere Chancen nutzen. Jammern hilft uns nicht weiter.“ (Paul Bender, SV Brilon)

„Ich habe den SV Brilon beim Pokalspiel in Schmallenberg gesehen. Das war ein intensives Spiel, in dem der SVB nach 20 Minuten auch 2:0 hätte führen können. Ich hoffe, dass wir endlich wieder in die Spur kommen und kämpferisch richtig dagegenhalten.“ (Daniel Kompernass, FC Arpe/Wormbach)

