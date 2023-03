SV Brilon holt Torwart aus der „Bundesliga des Sauerlandes“

Brilon. Landesligist SV Brilon hat seinen ersten Zugang für die Saison 2023/2024 verpflichtet – aus der „Bundesliga des Sauerlandes“. Zwei Spieler gehen.

Fußball-Landesligist SV Brilon hat seinen ersten Zugang für die Saison 2023/2024 verpflichtet – aus der Bezirksliga 4, der „Bundesliga des Sauerlandes“. Dagegen werden am Ende der laufenden Spielzeit zwei verdiente Spieler den Verein verlassen.

Nummer eins des BC Eslohe wechselt nach Brilon

Wie der Klub auf seinen Plattformen in den Sozialen Medien mitteilte, wird Torhüter Torben Dicke in der Saison 2023/2024 zum SV Brilon stoßen. Derzeit ist der Schlussmann aus Meschede-Remblinghausen für den Bezirksligisten BC Eslohe aktiv. Dort ist der 24-Jährige, der bereits seit 2016 im Verein ist, die Nummer eins in der „Bundesliga des Sauerlandes“.

In diesem Sommer wagt Dicke nun den Wechsel zum SV Brilon, der allerdings womöglich aus der Landes- in die Bezirksliga absteigen könnte. „Ich möchte schnell einer der Leistungsträger beim SV Brilon werden, und im besten Fall, bei einem Nichtabstieg, in der nächsten Saison möglichst früh einen großen Abstand auf die Abstiegsregion schaffen“, sagte Dicke. Er wolle „einfach mal was Neues ausprobieren, da ich im besten Fußballeralter bin“.

Auf Nachfrage äußerte sich auch Bastian Rehborn, Trainer des SV Brilon, zum Wechsel Dickes. „Der Transfer freut uns sehr, weil Torben fußballerisch und menschlich top in die Mannschaft passt. Er ist sehr ehrgeizig und wird den Konkurrenzkampf ordentlich anheizen...“, sagte Rehborn.

Verlassen werden den SV Brilon am Ende der laufenden Spielzeit dagegen zwei verdiente Spieler: Felix Schulte und Eric Teipel werden in der neuen Spielzeit für den Lippstädter A-Kreisligisten TSV Rüthen die Schuhe schnüren. „Felix hat immer sein Bestes für den SVB gegeben, viele Tore erzielt und war immer mit vollem Körpereinsatz für sein Team da. Leider hatte das im letzten Jahr auch eine schwere Verletzung zur Folge, aber Felix hat sich wieder herangekämpft und wird bis zum Saisonende alles für die ,Mission Klassenerhalt’ geben“, teilte der SVB mit. Auch Eric Teipel gab der Verein lobende Worte mit auf den Weg: „Wir haben Eric sehr viel zu verdanken, da er uns jahrelang in Bezirks- und Landesliga die Treue gehalten und zu jeder Zeit alles für Verein und Mannschaft gegeben hat.“

