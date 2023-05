SV Brilon holt Owusu und Torjäger aus der „Bundesliga“

Brilon. Fußball-Landesligist SV Brilon arbeitet parallel zum Kampf um den Ligaverbleib am Kader für die neue Saison. Zwei weitere Zugänge stehen fest.

Der Fußball-Landesligist SV Brilon vermeldet nach Torhüter Torben Dicke vom Bezirksligisten BC Eslohe mit Maik Gukenheimer und Samuel Owusu zwei weitere Zugänge für die neue Saison. Der 22-jährige Maik Gukenheimer spielt aktuell in der „Bundesliga des Sauerlandes“.

Gukenheimer kickt für den Bezirksligisten GW Allagen und erzielte dort bislang mit neun von 27 Toren genau ein Drittel der Saisontore für den Tabellenletzten.

In der Jugend war der Stürmer unter anderem in Suttrop und Warstein aktiv, bevor er in die U15 nach Neheim wechselte. Von dort aus ging er zwei Jahre nach Soest, wo er in der U17 sowie U19 spielte. Seine ersten Schritte im Seniorenfußball machte Gukenheimer in Warstein bevor er zu GW Allagen wechselte.

Familiäres Umfeld punktet

„Ich möchte mich sportlich und persönlich weiterentwickeln und habe aus Brilon gehört und auch schon selber gesehen, dass es dort sehr familiär zugeht. Dieses Umfeld ist für mich genau das richtige. Ich möchte der Mannschaft sofort zum Start der neuen Saison weiterhelfen“ sagt Maik Gukenheimer nach der Vertragsunterzeichnung.

Der erst 20-jährige Samuel Owusu (Bild) ist ein flinker und trickreicher Stürmer, der wie berichtet vom SC Verl nach Brilon wechselt. Der aus Büren stammende Sammy spielte unter anderem in Delbrück und dem SC Paderborn. „Ich möchte für den SVB viele Tore schießen und viel Spaß und Erfolg mit der Mannschaft haben“, sagt Samuel Owusu.

