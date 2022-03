SV Arnsberg 09: Neuer Trainer kommt aus den eigenen Reihen

Arnsberg. Die Fußballer des A-Kreisligisten SV Arnsberg 09 kämpfen um den Klassenerhalt – und bekommen nun einen neuen Coach. Es ist ein waschechter 09er.

Trainerwechsel in der Fußball-Kreisliga A Arnsberg: Der SV Arnsberg 09 setzt ab sofort auf Coach Cosimo „Mino“ Minieri. Das Vereinsurgestein arbeitet in der Restsaison gemeinsam als gleichberechtigtes Duo mit dem bisherigen Cheftrainer Öczan Atmaca und übernimmt dann zur neuen Spielzeit als alleiniger Chefcoach. „Özcan wird sein Engagement dann wieder auf die Funktion des Sportlichen Leiters beschränken“, heißt es in einer Vereinsmitteilung.

Mino Minieri betreut derzeit die „Mannschaft Inklusive“ des SV Arnsberg 09 und Lebenshilfe Wohnen NRW. Wie berichtet, spielen in diesem Team Menschen mit Behinderung gemeinsam Fußball. Das Projekt bezeichnet Minieri als „Herzensangelegenheit. Ich werde es auch weiterhin betreuen“, betont Mino Minieri auf Nachfrage.

Kreisliga A Arnsberg: Erstes Ziel ist der Klassenverbleib

Als künftiger Trainer der 09er hofft Minieri, der früher die U19 des Klubs trainierte, nun auf den Klassenerhalt. Derzeit ist 09 Drittletzter der Kreisliga A. „Ich habe mit meiner Familie und dem Arbeitgeber alles besprochen. Schön ist, dass in der ,Ersten’ künftig viele Jungs aus meiner damaligen U19 sind. Wir werden eine sehr junge Mannschaft haben“, blickt Minieri voraus.

Sein Co-Trainer wird im Sommer Mike Jadonowski, der aktuell als A-Jugendcoach bereits den Spielbetrieb der „Ersten“ mit betreut. „Wir versprechen uns damit eine optimale Integration der jungen Spieler und freuen uns sehr, dass Mino dieses Amt übernimmt“, sagt Thomas Schneider, Fußball-Abteilungsleiter des SV Arnsberg 09.

Der Vorstand habe sich um eine Lösung für die neue Saison bemüht, als klar war, dass Öczan Atmaca nicht dauerhaft die Seniorenmannschaft allein trainieren kann. Auch die „Zweite“ (Kreisliga B) wird ab sofort zu zweit betreut: Max Lemke unterstützt Chefcoach Daniel Haake als spielender Co-Trainer.