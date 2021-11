SuS Westenfeld: Nach gutem Start aus dem Tritt gekommen

Arnsberg. Nach gutem Saisonstart setzte es für den A-Ligisten zuletzt deutliche Pleiten. Darum sieht sich der SuS Westenfeld dennoch auf einem guten Weg.

Viele verletzte Spieler bremsten den Fußball-A-Ligisten SuS Westenfeld in den vergangenen Spielen aus, jetzt soll die Kehrtwende her. Gerade vor dem kommenden Auswärts-Derby gegen Korriku Sundern ist die zuletzt gezeigte Leistung der Mannschaft sowie zurückkehrende Spieler ein gutes Zeichen für die kommenden Wochen.

Auch Jannik Jaschewski, Sportlicher Leiter beim SuS Westenfeld, bewertet das vergangene Heimspiel gegen Arnsberg 09 als Schritt in die richtige Richtung, auch trotz des Unentschiedens: „Die drei Spiele zuvor haben wir noch deutlich verloren, verletzungsbedingt sah es für uns nicht gut aus. In Balve hatten wir so nur 13 Spieler dabei. Beim Spiel gegen Arnsberg waren wir dafür aber sehr stark, hätten schon viel früher Tore schießen müssen – so konnte Arnsberg schließlich in Führung gelangen.“ Westenfeld kämpfte sich aber zurück in die Partie und war in der Folge die bessere Mannschaft. „Für uns ein Schritt in die richtige Richtung“, so Jaschewski.

Der neue Spielstil braucht noch Zeit

Mit der derzeitigen Platzierung im Mittelfeld der Tabelle rechnete er schon vorher. Mit Eugen Freier als neuem Trainer mussten sich die Spieler umstellen, das neue System zeichnet sich durch viele Facetten aus. „Wir wussten, dass sich die Mannschaft erst einmal an den neuen Spielstil gewöhnen muss, das haben wir auch so einkalkuliert. Mit dem sechsten Platz ging es dann auch sehr gut los für uns. Dass die Mannschaft nach den Niederlagen zurückkommt, spricht dafür, dass es bergauf geht“, erklärt Jaschewski.

Jetzt konzentriert man sich beim SuS Westenfeld erst einmal auf das kommende Derby am Sonntag, man rechnet mit einem heißen Spiel und will unbedingt drei Punkte mit nach Hause nehmen. Obwohl zuletzt mehrere Spieler zurückkehrten, bleibt die Lage angespannt. „Wir haben immer noch sieben verletzte Spieler und hoffen, dass wir uns in der spielfreien Zeit erholen und besser aufstellen können“, so der Sportliche Leiter der Fußballer.

Hüsten-Spiel noch weit weg

In zwei Wochen trifft Westenfeld dann auf SV Hüsten 09 II, direkter Konkurrent in der Liga – die beiden Vereine sind derzeit punktgleich. Jaschewski schaut aber eher auf das kommende Spiel: „Unser Fokus liegt erst einmal auf dem Derby gegen Sundern, erst danach widmen wir uns Hüsten. Obwohl auch der SV mit vielen Verletzten zu kämpfen hat, denke ich schon das Hüsten als Favorit in das Spiel gehen wird. Das wird uns aber nicht davon abhalten mutig zu spielen.“

