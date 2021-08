Sunderner gewinnt 11. City-Triathlon in Frankfurt

Frankfurt/Sundern. Der Sunderner Leonard Arnold hat den 11. Frankfurter City-Triathlon über die Mitteldistanz gewonnen. Das war die Zeit des Profi-Athleten.

Leonard Arnold (27), Triathlonprofi aus Sundern-Hagen, hat sich einen tollen Erfolg erarbeitet: Der Sauerländer gewann beim 11. Frankfurter City-Triathlon über die Mitteldistanz. Arnold setzte sich unter den dort etwa 1000 gestarteten Athleten nach zwei Kilometern Schwimmen, 80 km Radfahren und 20 km Laufen in 3:17,55 Stunden durch.

Der Athlet, der für das Profiteam „W+F Münster“ in der 1. Triathlon-Bundesliga startet, ging in Frankfurt für die heimischen Triathleten des RC Sorpesee an den Start und feierte in der Mainmetropole einen der größten Erfolge seiner bisherigen Laufbahn.

