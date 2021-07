Sundern: Duell zweier Erzrivalen eröffnet den Veltins-Cup

Sundern. Mit dem Aufeinandertreffen zweier Erzrivalen startet das Fußball-Vorbereitungsturnier um den Veltins-Cup. So lauten die Paarungen in Sundern.

Mit dem Duell der Erzrivalen SC Neheim und SV Hüsten 09 wird die zehnte Ausgabe des Fußball-Vorbereitungsturniers um den Veltins-Cup eröffnet. Der renommierte Wettbewerb findet am Samstag, 31. Juli, und Sonntag, 1. August, im Röhrtalstadion des Ausrichters TuS Sundern statt.

Als Titelverteidiger geht Westfalenligist SC Neheim ins Turnier, der im vergangenen Jahr den TuS Sundern im Finale mit 2:0 besiegte und den Veltins-Cup zum vierten Mal in Folge gewann. Da sich der Turniermodus des Vorjahres bewährt hat, bleibt er dieses Mal erhalten. Am Samstag, 31. Juli, und am Sonntag, 1. August, werden die Begegnungen im Röhrtalstadion ausgetragen.

Veltins-Cup: starke Kontrahenten

In der Vorrunde am Samstag spielen die Mannschaft jeweils zwei Mal 25 Minuten. Los geht es am 31. Juli um 14 Uhr mit der ersten Partie der Gruppe A, in der Landesligist SV Hüsten 09 gegen Westfalenligist SC Neheim antritt. Um 15 Uhr treffen Landesligist FC Arpe-Wormbach und Bezirksligist SuS Langscheid/Enkhausen aus der Gruppe B aufeinander, ehe um 16 Uhr der SV Hüsten 09 Landesliga-Kontrahent SV Brilon testet.

Danach spielt um 17 Uhr der FC Arpe-Wormbach gegen Gastgeber und Bezirksligist TuS Sundern, ehe um 18 Uhr der SC Neheim gegen den SV Brilon und um 19 Uhr der SuS Langscheid/Enkhausen gegen TuS Sundern aufläuft.

Das Finale des zehnten Veltins-Cups steht dann am Sonntag, 1. August, an. Alle Spiele laufen dann über regulär zwei Mal 45 Minuten.

Los geht es an diesem Tag mit dem Spiel um Platz fünf (Anstoß: 14 Uhr), danach folgt das Spiel um Platz drei (16 Uhr), ehe schließlich von 18 Uhr an das Endspiel des Veltins-Cups ansteht.

