Sturmwarnung: Stadt Arnsberg sperrt Sporthallen und Plätze

Arnsberg. Die Stadt Arnsberg hat alle Sportstätten bis einschließlich Samstag, 19. Februar, gesperrt. Damit wackeln am Wochenende viele Fußballspiele.

Weil derzeit die Orkane „Ylenia“ und „Zeynep“ in Deutschland und NRW für bisweilen mächtig Beeinträchtigungen sorgen, muss nun ein Teil der heimischen Zuschauer im Hochsauerlandkreis um die Austragung seiner nächsten Ligaspiele bangen. Die Stadt Arnsberg hat vorerst bis einschließlich Samstag, 19. Februar, alle Sportstätten gesperrt.

„Aufgrund der weiterhin angespannten Wetterlage bleiben die Turnhallen, Sporthallen, Sportplätze und Lehrschwimmbecken bis einschließlich Samstag, 19. Februar, geschlossen. Die betroffenen Schulen und Vereine werden durch die Stadt kurzfristig informiert“, hieß es von Seiten der Stadt. Nach Coronafällen und bisweilen auch zwischenzeitlichen Wintereinbrüchen könnten nun also Orkane dem hiesigen Fußball einen Strich durch die Rechnung machen.

Im Fußballkreis Arnsberg stehen an diesem Wochenende unter anderem in der Landesliga 2, der Bezirksliga 4 (der „Bundesliga des Sauerlandes“) und der Kreisliga A Arnsberg Ligaspiele an. „Aufgrund der derzeitigen Wetterlage ist der Sportplatz erst einmal bis einschließlich Samstag gesperrt! Ob und wie auch noch der Sonntag betroffen sein könnte, wissen wir noch nicht. Passt auf euch auf und bleibt – so wie es eben möglich ist – besser zu Hause“, schrieb Bezirksligist TuS Rumbeck auf seiner Facebookseite.

