Stars zum Greifen nah: Deutschland Tour durch das Sauerland

Winterberg. Radsport-Stars zum Greifen nah: Die Deutschland Tour fährt durch das Sauerland. Wo es lang geht und welcher Ort wann Etappenziel ist.

Diese Worte lassen die Herzen vieler Radsport-Begeisterter hochschlagen. „Das Sauerland ist wortwörtlich ein Höhepunkt der diesjährigen Strecke“, sagte Matthias Pietsch, Geschäftsführer der Gesellschaft zur Förderung des Radsports. Denn nachdem im vergangenen Jahr unter anderem die Deutschen Straßen-Meisterschaften im Land der tausend Berge gastierten, ist Winterberg in diesem Sommer Etappenort einer anderen vielbeachteten Rad-Rundfahrt.

Winterberg sportbegeistert

Die Deutschland Tour macht am Freitag, 25. August, Station in der Wintersport-Hochburg, die mehr und mehr auch für Sommersportler attraktiv wird. „Mit ihren vielen Anstiegen bietet die Region die perfekte Kulisse für ein interessantes und spannendes Radrennen“, ergänzte Matthias Pietsch, dessen Gesellschaft die Deutschland-Tour veranstaltet: „Dazu treffen wir in Winterberg auf eine sportbegeisterte Partnerstadt mit großer Event- und Renn-Erfahrung.“

++++ Lesen Sie auch: Radsport-DM im Sauerland: Rennen, Stimmen, Anekdoten ++++

Nach dem Prolog am 23. August in St. Wendel (Saarland) sowie der ersten Etappe am 24. August von St. Wendel nach Merzig endet die zweite Etappe der Deutschland Tour in Winterberg. Die dritte Etappe führt das Feld nach Essen. Zielort der Tour ist am 27. August Bremen.

++++ Lesen Sie auch: Schmallenberg: Quälerei bei Radsport-DM „mit einem Grinsen“ ++++

In Winterberg wird am 25. August eine anspruchsvolle zweite Etappe zu Ende gehen. Vor allem den angriffslustigen Klassikerfahrern kommt die Strecke im Sauerland entgegen. Nachdem bereits die ersten beiden Renntage im Saarland voller Herausforderungen stecken, wartet im Sauerland der höchste Punkt der Rundfahrt. Die deutschen Profis im Fahrerfeld können am 25. August ihre Streckenkenntnis ausspielen. Nils Politt, Gewinner der Deutschland Tour 2021, holte sich im vergangenen Jahr bei der DM sein erstes Meistertrikot.

Winterberg: Hier ist das Ziel

Spätestens auf der Zielrunde durch Winterberg ist das Finale eröffnet. Die Strecke führt am Erlebnisberg Kappe und der Bobbahn vorbei und auch der Kahle Asten wirft seinen Blick auf die Profis. Im Schatten des Winterberger Wahrzeichens, der St.-Georg-Sprungschanze, wird der Tagessieger ermittelt.

++++ Lesen Sie auch: HSK-Profis bei Deutschland-Tour: Abenteuer mit großer Chance ++++

„15 Jahre nach dem letzten Stopp heißt es erneut: Winterberg ist Gastgeber der Deutschland Tour. Wir freuen uns, dass Deutschlands wichtigstes Radrennen wieder das Sauerland besucht“, sagte Michael Beckmann, Bürgermeister der Stadt Winterberg.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Arnsberg