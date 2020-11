Spielbetrieb mit Zweitligist RC Sorpesee wird fortgesetzt

Für den RC Sorpesee heißt das: Der Aufsteiger spielt an diesem Samstag, 7. November, 17 Uhr, beim Tabellenvierten Stralsund Wildcats um Punkte.

„Es gab einen sehr intensiven Austausch zwischen den Vereinen der 2. Bundesliga der Frauen. Es wurden viele Argumente sowohl für eine Unterbrechung als auch für den Fortgang der Saison ausgetauscht“, berichtet Linus Tepe, Co-Trainer und Team-Manager des RC Sorpesee. „Am Ende gab’s die demokratische Entscheidung, mehrheitlich weiterzuspielen. Man muss betonen, dass die Volleyball-Bundesliga ein sehr ausgeklügeltes Hygienekonzept hat, und auch wir als Verein haben das entsprechend immer fortgeschrieben. Dazu gehören auch Schnelltests, die wir beispielsweise nun vor dem Reiseantritt zum Spiel in Stralsund machen werden. Wir hoffen, dass weiterhin alles gut geht. Wir hätten natürlich auch eine Pause mitgetragen. Aber am Ende spielen wir so, wie das die Liga mehrheitlich entschieden hat.“

Zweiter Sieg- RC Sorpesee bezwingt SCU Emlichheim 3-1 Zweiter Sieg- RC Sorpesee bezwingt SCU Emlichheim 3-1 Der RC Sorpesee gewinnt in der 2. Volleyball-Bundesliga Nord der Frauen mit 3:1 gegen den SCU Emlichheim. Foto: Ralf Litera / WP

Zweiter Sieg- RC Sorpesee bezwingt SCU Emlichheim 3-1 Der RC Sorpesee gewinnt in der 2. Volleyball-Bundesliga Nord der Frauen mit 3:1 gegen den SCU Emlichheim. Foto: Ralf Litera / WP

Zweiter Sieg- RC Sorpesee bezwingt SCU Emlichheim 3-1 Der RC Sorpesee gewinnt in der 2. Volleyball-Bundesliga Nord der Frauen mit 3:1 gegen den SCU Emlichheim. Foto: Ralf Litera / WP

Zweiter Sieg- RC Sorpesee bezwingt SCU Emlichheim 3-1 Die Zweitliga-Volleyballerinnen des RC Sorpesee bezwingen den SCU Emlichheim mit 3:1. Originalbild unter: http://online.fotograf.de/photo/14a0a1e6-3e25-44aa-a7c9-4f08aae4482a Foto: Ralf Litera / WP

Zweiter Sieg- RC Sorpesee bezwingt SCU Emlichheim 3-1 Die Zweitliga-Volleyballerinnen des RC Sorpesee bezwingen den SCU Emlichheim mit 3:1. Originalbild unter: http://online.fotograf.de/photo/458eac7d-4522-451f-b1ee-54ad15d9d406 Foto: Ralf Litera / WP

Zweiter Sieg- RC Sorpesee bezwingt SCU Emlichheim 3-1 Die Zweitliga-Volleyballerinnen des RC Sorpesee bezwingen den SCU Emlichheim mit 3:1. Originalbild unter: http://online.fotograf.de/photo/7443a8e0-1f41-47ae-9b72-b8ef741bca33 Foto: Ralf Litera / WP

Zweiter Sieg- RC Sorpesee bezwingt SCU Emlichheim 3-1 Der RC Sorpesee gewinnt in der 2. Volleyball-Bundesliga Nord der Frauen mit 3:1 gegen den SCU Emlichheim. Foto: Ralf Litera / WP

Zweiter Sieg- RC Sorpesee bezwingt SCU Emlichheim 3-1 Der RC Sorpesee gewinnt in der 2. Volleyball-Bundesliga Nord der Frauen mit 3:1 gegen den SCU Emlichheim. Foto: Ralf Litera / WP

Zweiter Sieg- RC Sorpesee bezwingt SCU Emlichheim 3-1 Der RC Sorpesee gewinnt in der 2. Volleyball-Bundesliga Nord der Frauen mit 3:1 gegen den SCU Emlichheim. Foto: Ralf Litera / WP

Zweiter Sieg- RC Sorpesee bezwingt SCU Emlichheim 3-1 Der RC Sorpesee gewinnt in der 2. Volleyball-Bundesliga Nord der Frauen mit 3:1 gegen den SCU Emlichheim. Foto: Ralf Litera / WP

Zweiter Sieg- RC Sorpesee bezwingt SCU Emlichheim 3-1 Der RC Sorpesee gewinnt in der 2. Volleyball-Bundesliga Nord der Frauen mit 3:1 gegen den SCU Emlichheim. Foto: Ralf Litera / WP

Zweiter Sieg- RC Sorpesee bezwingt SCU Emlichheim 3-1 Der RC Sorpesee gewinnt in der 2. Volleyball-Bundesliga Nord der Frauen mit 3:1 gegen den SCU Emlichheim. Foto: Ralf Litera / WP

Zweiter Sieg- RC Sorpesee bezwingt SCU Emlichheim 3-1 Der RC Sorpesee gewinnt in der 2. Volleyball-Bundesliga Nord der Frauen mit 3:1 gegen den SCU Emlichheim. Foto: Ralf Litera / WP

Zweiter Sieg- RC Sorpesee bezwingt SCU Emlichheim 3-1 Der RC Sorpesee gewinnt in der 2. Volleyball-Bundesliga Nord der Frauen mit 3:1 gegen den SCU Emlichheim. Foto: Ralf Litera / WP

Zweiter Sieg- RC Sorpesee bezwingt SCU Emlichheim 3-1 Der RC Sorpesee gewinnt in der 2. Volleyball-Bundesliga Nord der Frauen mit 3:1 gegen den SCU Emlichheim. Foto: Ralf Litera / WP

Zweiter Sieg- RC Sorpesee bezwingt SCU Emlichheim 3-1 Der RC Sorpesee gewinnt in der 2. Volleyball-Bundesliga Nord der Frauen mit 3:1 gegen den SCU Emlichheim. Foto: Ralf Litera / WP

Zweiter Sieg- RC Sorpesee bezwingt SCU Emlichheim 3-1 Der RC Sorpesee gewinnt in der 2. Volleyball-Bundesliga Nord der Frauen mit 3:1 gegen den SCU Emlichheim. Foto: Ralf Litera / WP

Zweiter Sieg- RC Sorpesee bezwingt SCU Emlichheim 3-1 Der RC Sorpesee gewinnt in der 2. Volleyball-Bundesliga Nord der Frauen mit 3:1 gegen den SCU Emlichheim. Foto: Ralf Litera / WP

Zweiter Sieg- RC Sorpesee bezwingt SCU Emlichheim 3-1 Der RC Sorpesee gewinnt in der 2. Volleyball-Bundesliga Nord der Frauen mit 3:1 gegen den SCU Emlichheim. Foto: Ralf Litera / WP

Zweiter Sieg- RC Sorpesee bezwingt SCU Emlichheim 3-1 Der RC Sorpesee gewinnt in der 2. Volleyball-Bundesliga Nord der Frauen mit 3:1 gegen den SCU Emlichheim. Foto: Ralf Litera / WP

Zweiter Sieg- RC Sorpesee bezwingt SCU Emlichheim 3-1 Der RC Sorpesee gewinnt in der 2. Volleyball-Bundesliga Nord der Frauen mit 3:1 gegen den SCU Emlichheim. Foto: Ralf Litera / WP

Zweiter Sieg- RC Sorpesee bezwingt SCU Emlichheim 3-1 Der RC Sorpesee gewinnt in der 2. Volleyball-Bundesliga Nord der Frauen mit 3:1 gegen den SCU Emlichheim. Foto: Ralf Litera / WP

Seit Freitagnachmittag in Stralsund

Die Mannschaft des RC Sorpesee ist bereits seit Freitagnachmittag in Stralsund. „Sportlich wollen wir den Schwung vom 3:1-Erfolg gegen den SCU Emlichheim mitnehmen nach Mecklenburg-Vorpommern. Man muss aber sagen, dass Stralsund in dieser Saison sicherlich wieder eines der besten Teams in dieser Liga hat. Die Favoritenrolle ist leider relativ klar. Die Mädels sind aber hochmotiviert“, sagt Tepe. Am Samstagmorgen wird der RC Sorpesee noch eine kurze Trainingseinheit absolvieren, um sich an die Halle in Stralsund zu gewöhnen.

Das Team von RCS-Trainer Julian Schallow liegt nach dem zweiten Saisonsieg zuletzt gegen Emlichheim mit sieben Punkten auf dem ersten Nichtabstiegsplatz. Stralsund hat nach sieben Partien 15 Zähler (fünf Siege, zwei Niederlagen) auf dem Konto und ist Vierter.