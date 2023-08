Sorpesee: Silber-Jubel bei Klara Oenings nach Drama-Finale

Paris/Sundern. „Das Beste, was wir seit Jahrzehnten feiern dürfen.“ So kommentierte der RC Sorpesee den WM-Erfolg von Ruderin Klara Oenings.

Die Nominierung für die Nationalmannschaft und den deutschen Juniorinnen-Achter vor vier Wochen war bereits ein Riesenerfolg für Klara Oenings vom RC Sorpesee. Bei der Weltmeisterschaft der Juniorinnen und Junioren in Vaires-sur-Marne nahe Paris auf der Olympiaanlage von 2024 setzte Oenings aber noch einen drauf – sie zog mit dem Achter ins WM-Finale ein und gewann Silber.

Sturmwarnung

Bereits beim Vorlaufsieg gegen Neuseeland und Tschechien fuhr der Achter die zweitschnellste Zeit der beiden Vorläufe und qualifizierte sich damit neben Rumänien direkt für das Finale der besten sechs Boote, das eigentlich am Sonntagnachmittag hätte stattfinden sollen. Alle anderen Boote mussten Freitag noch einmal im Hoffnungslauf, um die verbliebenen vier Startplätze rudern. Aufgrund einer Sturmwarnung für den Sonntag wurden kurzerhand aber alle Sonntagsrennen auf den Samstag vorgezogen, was dann für einen straffen Zeitplan auf der Regattaanlage sorgte.

Klara Oenings vom RC Sorpesee präsentiert nach der WM die Silbermedaille. Foto: Detlev Seyb

Nach einigen Medaillen für die deutsche Mannschaft frischte der Wind noch einmal auf, bevor die Juniorinnen-Achter am Start des wohl spannendsten Rennen der WM lagen. Nike Versace (Ruder-Gesellschaft HANSA e.V.), Melina Lindenmuth (Mannheimer Ruder-Verein „Amicitia“ e.V.), Leonie Goller (Ruderverein Friedrichshafen e.V.), Leni Kötitz (Ruder-Club Potsdam e.V.), Sara Grauer (Ruderverein Münster von 1882 e.V.), Klara Oenings (Ruderclub Sorpesee 1956 e.V.), Florentina Riffel (Ruder-Club Potsdam e.V.), Alina Krüger (Rudervereinigung Kappeln im Turn- und Sportverein Kappeln von 1876 e.V.) und Steuerfrau Emma Lauri Mehner (Desdner Ruder-Club 1902 e.V.) lieferten sich das gesamte Rennen über einen Bug-an-Bug-Kampf mit dem Boot aus Rumänien.

Auf den letzten 500 Metern ging es dann um alles und es kamen sogar noch die eigentlich schon etwas distanzierten Boote aus Großbritannien und den USA auf. Auf einmal entwickelte sich ein Kampf von vier Booten um die drei Medaillen. Für die Zuschauer fast nicht zu erkennen, war es schließlich Großbritannien, das die Bugspitze vorne hatte – gerade einmal neun Hundertstelsekunden vor dem deutschen Boot, das sich wiederum mit fünf Hundertsteln vor Rumänien auf Silber rettete. Dem Boot aus den USA blieb nur wenige Hundertstel dahinter der vierte Platz.

„Rudelgucken“ im Bootshaus

In Paris, sowohl auf dem Wasser als auch auf der Tribüne und auch bei den etwa 30 Fans beim gemeinsamen „Rudelgucken“ im Bootshaus des RC Sorpesee brandete Jubel auf, als die Medaillenvergabe geklärt werden konnte. Schnell war man sich sicher, dass das wohl gerade eines der spannendsten Ruderrennen war, welches man verfolgen durfte. 24 Hundertstelsekunden trennten die Plätze eins und vier, was nach einer Strecke von 2000 Metern etwa ein Unterschied von einem knappen Meter ist.

„Klara hat sich den Vize-Weltmeistertitel über die letzten Jahre diszipliniert erarbeitet. Tausende Ruderkilometer auf dem Sorpesee und zuletzt auch einige mit Partnerin Sara Grauer in Münster und dem gesamten Achter in Berlin haben diesen Erfolg Schritt für Schritt ermöglicht. Ich freue mich für und mit Klara über dieses sensationelle Ergebnis”, resümiert Heimtrainer Gerd Loerwald, der das Rennen vor Ort in Paris verfolgte. „Für unseren Verein ist Klaras Nominierung und die WM-Platzierung herausragend – das Beste, was wir seit Jahrzehnten feiern dürfen. Das ist auch ein Ergebnis vieler ehrenamtlicher Stunden Arbeit der Trainer und des Umfelds”, sagte Loerwald.

