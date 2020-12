Wassersport So meistern die Mescheder Kanuten eine herausfordernde Zeit

Meschede. Auch die Kanufreunde Meschede sind enttäuscht, dass sie ihrem Sport derzeit nur bedingt nachgehen können. Was dem Verein aber Mut macht.

Die jüngsten Nachrichten aus dem deutschen Kanusport wirkten nicht sonderlich euphorisch. Im Gegenteil: Laut einer vom Deutschen Kanu-Verband (DKV) initiierten Befragung der Mitgliedsvereine zu finanziellen Verlusten während der laufenden Coronapandemie hätten viele Klubs „signifikante finanzielle Einbußen in der Saison 2020“ zu beklagen, hieß es seitens des DKV. Die Kanufreunde Meschede haben die Krise dagegen bislang recht schadlos überstanden.

Der Verein aus der Kreisstadt, der sich im April 2012 gegründet hatte, verfügt acht Jahre später mit etwa 20 Kanuten über eine überschaubare Anzahl an Mitgliedern. „Damit sind wir in der aktuellen Situation in einer recht glücklichen Lage, denn wir haben unter anderem kein Vereinsheim, das wir trotz Krise weiter unterhalten müssten, oder ausgefallene Regatten, die wir normalerweise ausgetragen hätten“, erklärt Vorsitzende Claudia Kotthoff.

Das gemeinsame Paddeln, Ausflüge – wie die beliebten Touren zu den Celler Kanuwanderern an der Aller über Pfingsten – und das gemeinschaftliche Paddeln auf heimischen Flüssen wie Ruhr, Diemel, Eder, Wenne oder Lippe prägen den Vereinsalltag – normalerweise. Weil die Coronapandemie indes vieles bewirkt, aber selten eine Normalität, hat sich trotz ausbleibender finanzieller Verluste oder Vereinsaustritten vieles für die Kanufreunde Meschede verändert.

Kanufreunde Meschede richten den Blick nach vorn

Wie überall im HSK-Sport stagniert das Vereinsleben auch bei den Kanufreunden. Das übliche Wintertraining im Mescheder Hallenbad muss bereits seit Wochen ausfallen und auf das Wasser geht es allenfalls zu Privatfahrten nur mit einer begrenzten Anzahl an Personen.

„Natürlich herrscht schon eine Enttäuschung unter den Mitgliedern, weil viele Dinge derzeit einfach nicht möglich sind“, sagt Claudia Kotthoff. Gleichwohl richteten der Verein und seine Mitglieder jetzt „den Blick nach vorn. Wir bereiten uns innerlich schon auf die neue Saison vor“. Diese startet in der Regel im März beziehungsweise April und soll im Idealfall wieder viele Begegnungen auch mit befreundeten Vereinen bringen. „Darauf freuen wir uns sehr“, sagt Kotthoff.