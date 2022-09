Skispringen in Willingen wieder mit Fans: Vorverkauf startet

Lokalmatador Stephan Leyhe springt in Willingen von der Mühlenkopfschanze in die jubelnde Fanmasse. Der Karten-Vorverkauf startet bald.

Willingen. Der Kult-Weltcup in Willingen soll wieder mit Fans stattfinden. Wann der Kartenvorverkauf für das Skispringen startet.

Der Countdown läuft, die Vorfreude ist groß – denn ein drittes Geister-Skispringen wird es beim Weltcup in Willingen nicht geben. „Die Zuschauer dürfen im kommenden Jahr wieder an die Mühlenkopfschanze zurückkehren“, sagte Jürgen Hensel, Präsident des ausrichtenden SC Willingen.

Somit kann am 4. Oktober um 9 Uhr der Dauerkarten-Verkauf für die Veranstaltung vom 3. bis 5. Februar 2023 starten, wenn die besten Skispringer und Skispringerinnen der Welt auf der Mühlenkopfschanze auf Weitenjagd gehen. Der Verkauf der Tagestickets beginnt dann am 18. Oktober.

Kult-Weltcup für Männer und Frauen

Nach der gelungenen Premiere Ende Januar 2022 werden auch im nächsten Jahr wieder die Damen mit von der Partie sein beim Kult-Weltcup im Sauerland: Neben zwei Einzelwettbewerben am Samstag und Sonntag sowohl für die Männer als auch die Frauen, steht bereits zum Weltcup-Auftakt am Freitag ein Mixed-Wettbewerb an, bei dem die Springerinnen und Springer für ihre Nationalteams gemeinsam an den Start gehen.

Drei fantastische Weltcup-Tage mit großartigem Rahmenprogramm erwarten die Fans. Schon am Freitag, 3. Februar 2023, stehen die offiziellen Trainings, die Qualifikation und der Mixed-Weltcup (16 Uhr) auf dem Plan, bevor die Eröffnungsfeier mit der Präsentation der Teams folgt. Am Samstag und Sonntag (4. und 5. Februar 2023) stehen jeweils die Einzel-Weltcups mit jeweils anschließender Siegerehrung an.

Wer zum ersten Mal hautnah bei dieser Veranstaltung dabei ist, dem stockt oft der Atem, wenn er die Ski-Adler über den Bakken der größten Skisprungschanze der Welt gehen und weit hinunter ins Tal fliegen sieht – begleitet von einem lauten „Zieeeeeeeeh“, womit die Zuschauer die Sportler und Sportlerinnen bis zur Landung anfeuern. Und es geht weit hinunter: Den Schanzenrekord von 153 Metern hält seit 2021 der polnische Skispringer Klemens Muranka.

